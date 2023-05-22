Светит 15 лет: СБУ задержала информатора, собиравшую данные о ПВО на Бахмутском направлении

По информации СБУ, женщину завербовали в январе 2023 года. Задержанная собирала информацию о перемещениях Сил обороны на местности, а также пыталась узнавать у знакомых и соседей.

Сотрудники службы безопасности во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донбасса задержали женщину, которая передавала оккупантам информацию о месторасположении украинских сил ПВО. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба СБУ.

По информации ведомства, женщина собирала разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на Бахмутском направлении, она пыталась установить координаты огневых позиций ВСУ, систем ПВО и фортификационных сооружений украинских военных.

Женщина была задержана в момент, когда пыталась передать российским спецслужбам закрытую информацию через мобильный телефон. Полученные сведения фигурантка пересылала в виде текстовых сообщений с указанием геолокаций украинских объектов.

Следствию удалось установить, что фигурантка является жительницей поселка Алексеева-Дружковки. Ранее, она занималась продвижением антиукраинских сообщений, используя запрещенную социальную сеть "Одноклассники", где ее и нашли представители российских спецслужб.

К разведывательно-подрывной деятельности против Украины женщина приобщилась в январе этого года. Данные она собирала выходя на открытую местность и занимаясь наблюдением за подразделениями украинских защитников. Также задержанная активно расспрашивала своих соседей и знакомых информацию о перемещении колонн военной техники ВСУ.

Сейчас женщина находится под стражей. Ей сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Задержанной угрожает до 15 лет тюрьмы.

Напомним, жителя Харькова, который в 2022 году сдавал российским оккупантам позиции украинских ПВО, приговорили к пяти годам тюремного заключения.

Также напомним, во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донбасса сотрудники СБУ разоблачили и задержали информатора, который собирал разведданные о дислокации Сил обороны в Славянске.