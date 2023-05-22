Криминал процветает: на оккупированные территории массово приезжают уголовники, — ЦНС

По данным ЦНС, преступники ищут различные способы заработка на временно оккупированных территориях, а местная власть закрывает на это глаза "за вознаграждение".

Украинские территории, подконтрольные оккупационным силам, становятся прибежищем для российских преступников, которых преследуют в Российской Федерации. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Поскольку оккупационная "администрация" не способна обеспечить порядок на захваченных территориях Украины, туда массово переезжает российский криминалитет", — говорится в сообщении.

Сообщается, что во временно оккупированных городах, оккупационная полиция, за символическое "вознаграждение", игнорирует формирование новых преступных группировок.

"В то же время и сами оккупационные администрации не слишком озабочены ситуацией, ведь "меры безопасности" в понимании оккупантов заключаются не в обеспечении правопорядка, а в борьбе с партизанами и запугивании местных жителей", — добавили в ЦНС.

На оккупированных территориях российские преступники ищут новые способы незаконного заработка.

Напомним, что 4 мая в ЦНС заявили, что россияне начали заводить на оккупированные территории все больше людей с медицинским образованием. Причина в колоссальных потерях захватчиков.

Еще 23 апреля в ЦНС заявляли, что большинство больниц в Донецкой области обслуживают исключительно военных Российской Федерации. Местные жители вынуждены сами справляться со своими недугами.