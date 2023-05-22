"Забирайте, только не бейте": соцсети взорвались мемами о событиях на Белгородщине

Создатели мемов сообщают о наступлении россиян, ищут помещение под аренду в Белгороде и даже объявили набор в Белгородскую патрульную полицию.

После проникновения на территорию Белгородской области бойцов добровольческих формирований из России и сообщений о "спецоперациях", боевых действиях и эвакуации с подрывом распространяемых росСМИ мостов, украинские соцсети взорвались мемами на эту тему. Фокус собрал интереснейшие реакции на события на Белгородщине.

Украинцы потролили российских окупантов, которые на захваченных украинских территориях первым образом меняли украинские дорожные знаки на российские. Автор мема показал, что жители Белгородщины в ожидании ВСУ сами меняют указатели.

Упомянули в сети и украинского беглого президента Виктора Януковича и его коронное "астанавитесь". Здесь Янукович запасся попкорном и с нетерпением наблюдает за ситуацией.

Патрульная полиция Украины объявила о наборе желающих в ряды полиции Белгородщины, выложив мем с флагом Белгорода, и что туда уже направляются автомобили "Новой почты" и "АТБ".

"Набор в патрульную полицию Белгородщины. Coming soon", — подписали картинку в патрульной полиции.

Некоторые украинцы представили, как жители Белгородщины, когда-то принадлежавшей к Слобожанщине, оделись в украинские национальные костюмы и с нетерпением ждут возвращения на историческую Родину.

Создатели мемов также показали, как выглядит типичный белгородец сегодня.

Не обошли вниманием в мемах и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Авторы мема изобразили, как встречают жители Белгородской области освободителей — Залужному вручили хлеб-соль на вышитом рушнике.

Специально для поклонников экс-президента Украины Петра Порошенко создали мем, где изобразили его в виде солнца, которое взошло над Белгородом сегодня.

Некоторые пользователи сети лаконично прокомментировали события в Белгородской области от "Киева за 3 дня" до "Белгорода за 3 часа".

Шеф-повар Евгений Клопотенко создал объявление о поиске помещения в аренду в Белгороде со светом, газом и водой.

"Время вернуть украинскую кухню на законные территории", — написал он.

Не смогли создатели мемов не высмеять РФ, которой не нужен Белгород и сам регион.

"Белгородцам не нужен Белгород. Забирайте, только не бейте", — подписали картинку ее авторы.

Ну и конечно украинцы посмеялись над Путиным, которому доложили, что россияне уже донаступались, что начали наступать на Россию.

Напомним, что в понедельник, 22 мая, в Белгородской области раздались взрывы и распространилась информация, что на территорию РФ вошли российские добровольцы из легиона "Свобода России". Свой "визит" в Белгородщину они объяснили намерением создать там демилитаризованную зону, чтобы с территории РФ не могли обстреливать Украину.

В управлении МВД Белгородской области объявили план "Эдельвейс " по проникновению на территорию региона российских добровольцев.