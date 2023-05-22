Под Луганском в боях с россиянами погиб музыковед и режиссер Иван Кузьминский (фото)

Иван Кузьминский, работавший режиссером на детском телеканале "Малятко TV", погиб 17 мая вблизи населенного пункта Диброва.

Иван Кузьминский, музыковед и режиссер детского телеканала "Малятко TV", погиб на Луганщине во время боев с российскими захватчиками. Об этом 22 мая в Facebook сообщила пресс-служба Бердичевского горсовета.

Смертельные ранения получил 39-летний музыкант 17 мая. Это произошло вблизи населенного пункта Диброва. Он участвовал в бою с войсками РФ.

Иван Кузьминский был настоящим патриотом, перспективным ученым. Его любили друзья, а в городе художника знали, как хорошего и светлого человека. Украинский народ никогда не забудет героический подвиг.

"Вечная Память и Почта Герою! Честь!", – говорится в сообщении.

Представители местных властей выразили соболезнования родным и близким защитника. Они отметили, что Бердичев и Украина будут помнить этот подвиг, отомстят и победят.

Биография Ивана Кузьминского

Родился Иван Кузьминский в Бердичеве. В городе он посещал школу №10. С самого детства он уделял значительное внимание музыке. С ней и решил связать свою жизнь.

Получал первые профессиональные навыки Иван в Бердичевской музыкальной школе. В Житомирском государственном музыкальном училище им. В. С. Косенко учился по специальности "Хоровой дирижер".

Муж защитил кандидатскую диссертацию. Он преподавал и учился в докторантуре. На тему украинской музыки написал немало статей. Работал на детском телеканале "Малятко TV".

Музыковед встал на защиту Украины с началом полномасштабного вторжения РФ. Иван не мог стерпеть надругательства над родной землей.

Напомним, 13 мая жена художника-декоратора фильма "Памфир" Владимира Черного Елена рассказала, что он погиб на фронте российско-украинской войны. Художник пытался всячески помощи в защите Украины, ведь освобождал города от захватчиков, вытаскивал раненых собратьев с поля боя, а также готовил для сослуживцев на полевой кухне. Герой получил смертельные ранения 9 мая.