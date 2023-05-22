"Не дождались подарков": бойцы РДК угнали БТР у ФСБ (видео)

Подробности "спецоперации" бойцы РДК не сообщили, но показали, как спокойно едут по дороге на захваченном бронетранспортере.

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" обзавелись бронированной техникой. Они угнали БТР, который, по их словам, принадлежит ФСБ России. Видео выложили в телеграм-канале подразделения.

"Мы не дождались сладких подарков от российской оппозиции, поэтому сделали себе подарок сами. БТР 82А, например, PS РДК 1:0 ФСБ", — говорится в сообщении.

На обнародованном видео боец, севший за руль БТРа, в шутку рассказывает, что отец говорил ему идти в трактористы, а он ушел в военные. На видео видно, как бойцы на трофейном БТРе едут по асфальтированной дороге.

Они также поблагодарили министра обороны РФ Сергея Шойгу за предоставленный транспорт.

Напомним, что 22 мая на территорию Белгородской области зашла группа российских добровольцев, заявивших, что намерена освободить Россию от путинского диктата и сделать Белгородщину демилитаризованной зоной.

Губернатор Белгородской области РФ сообщил, что многие жители Грайворонского района скрылись из населенного пункта и отметил, что массовое выселение жителей района является серьезным вызовом для региона.

Также бойцы "Русского добровольческого корпуса" передали поздравление Путину с Белгородщины.