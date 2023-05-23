"Не ведем войны на чужих территориях": ВСУ не пойдут на Белгородщину – Маляр (видео)

По словам замминистра обороны, в рейде на территории страны-агрессора участвуют патриоты России, которые восстали против действующего режима Владимира Путина.

Регулярные подразделения Вооруженных сил Украины не собираются заходить на территорию России. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире "Сніданок з 1+1".

"Мы не ведем войны на чужих территориях. Мы это неоднократно доказывали и это говорим. И, собственно, то, как украинская армия ведет войну, мы показываем свою цивилизованность. Мы освобождаем свои территории в тех границах, которые признаны в 1991 году", – сказала она.

Маляр отметила, что участок границы с Белгородской областью для украинских военных очень опасен, а сложившаяся там ситуация – это предполагаемый внутренний российский кризис, который назревал еще до полномасштабного вторжения.

"Это патриоты России, насколько мы понимаем. Люди, которые восстали фактически против путинского режима. Потому что то, что делает Путин с Российской Федерацией тем, что он с нами ведет войну, вызывает недовольство у всех сознательных россиян. И то, что для них позорно сейчас доставать свой паспорт, что они стесняются показать в мире, что они – граждане России, рано или поздно должно было привести именно к тому, что сейчас происходит на Белгородщине", – пояснила заместитель министра обороны.

Она добавила, что в Белгородской области действуют сознательные патриоты России, которым уже "допек" Путин. Они стремятся изменить политический режим в своей стране.

По словам Маляр, недовольство назревало среди граждан России еще до полномасштабного вторжения, поскольку Путин уделяет больше внимания милитаризации государства, чем его развитию.

Чиновница добавила, что большинство россиян со временем будут чувствовать вину и позор за то, что поддерживали войну против нашей страны.

Также она отметила, что все понимают, что режим в России нужно менять, и сейчас собралась критическая масса для этого.

Напомним, 23 мая британская военная разведка заявила, что РФ сталкивается со все более серьезной и многоуровневой угрозой безопасности в приграничных районах. Эти события могут помочь укрепить кремлевский нарратив о том, что Россия — жертва нападения.

В этот же день губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что Министерство обороны России и силовые структуры "зачищают" Грайворонский район Белгородской области. Также чиновник попросил местных жителей пока не возвращаться в свои дома.