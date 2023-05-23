Минируют и заграждают: как россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ под Запорожьем

По словам спикера Сил обороны Таврического направления Валерия Шершня, в преддверии контрнаступления ВСУ оккупанты готовятся к обороне на Запорожском направлении.

Боевые подразделения российских оккупантов активно занимаются установкой мин на левом берегу реки Днепр и созданием препятствий для плавсредств на Запорожском направлении. Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире национального телемарафона.

"Кроме минирования на левом берегу Днепра… наблюдается установка заграждений против лодок и плавсредств, в районах оккупированных населенных пунктов Нижний Рогачик, Днепрорудное, Большая Знаменка и Каменка Днепровская", — заявил Валерий Шершень.

Согласно заявлению Шершня, на Запорожском направлении российские оккупанты проводят активную оборону на Новопавловском и Ореховском направлениях.

Запорожкое направление

Напомним, 19 мая сообщалось, что оккупанты будут наказывать пребыванием в подвалах несогласных на депортацию в РФ украинцев. Отправлять туда граждан они планируют на месяц.

7 мая мэр Мелитополя рассказывал о массовом бегстве россиян, которые начали переодеваться в гражданскую одежду. Кроме того, на фоне возможного отступления в городе закрылась российская сеть супермаркетов "Мера".