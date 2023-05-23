Нарыли траншей и настроили укреплений: ВС РФ ожидают контрнаступление ВСУ по 4 направлениям (фото)

Локации, которые зафиксировали спутниковые снимки, дают понять, чего ожидает Россия от контрнаступления и с какими средствами обороны могут столкнуться Силы обороны Украины.

Российские оккупанты на протяжении многих месяцев строили оборону на захваченных украинских территориях в ожидании предстоящего контрнаступления ВСУ. Спутниковый анализ BBC выявил разветвленные оборонительные сооружения, построенные Россией с октября 2022 года. Они дают понять, с какими средствами обороны могут столкнуться Силы обороны Украины.

Западное побережье Крыма

В Крыму вместо аттракционов и шезлонгов пляжи украшают "зубы Дракона" — оборонительные сооружения, которые настроили оккупанты, чтобы помешать украинскому контрнаступлению. Бетонные блоки в виде пирамид тянутся на 25 км. Позади них накопали окопы, которые обеспечивают прикрытие от наступательных атак. Вдоль окопов можно заметить несколько бункеров.

Некоторые военные эксперты предполагают, что укрепление, скорее всего, является мерой пресечения, а не признаком того, что РФ ожидает нападения Украины с моря, поскольку последняя имеет небольшой военно-морской потенциал.

"Укрепления, вероятно, созданы для того, чтобы сдержать любую дерзкую украинскую атаку на Крым", — говорит аналитика разведки Лейла Гест.

Токмак

Город Токмак в Запорожской области расположен на ключевой трассе на юго-востоке страны. Если ВСУ атакуют в этом направлении, они смогут отрезать Крым от других контролируемых РФ территорий.

Российские оккупанты построили здесь 2 линии окопов севернее Токмака — в направлении, из которого могла бы наступать Украина. За этими траншеями построили еще одно кольцо укреплений вокруг города с 3 слоями обороны.

Также оккупанты обустроили противотанковые рвы глубиной около 2,5 м. За рвом есть несколько рядов "зубов дракона" и еще одна сеть траншей.

По всей вероятности, участок между тремя линиями обороны Токмака заминирован, считает эксперт Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан.

"Минные поля являются стандартной частью любой обороны, и россияне широко их использовали в течение всей войны. Здесь заминированные участки могут быть большими и лучше скрытыми, чтобы замедлить украинские атаки, пока артиллерия и пехота смогут отразить атакующие силы", — сказал он.

BBC также обнаружила, что 3 других города вблизи Токмака были укреплены схожим образом.

Трасса E105

Трасса Е105 проходит из Белгородской области через Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую области в Крым. Дорога E105 соединяет контролируемый Россией Мелитополь на юге с Запорожьем, контролируемым Украиной. Сторона, контролирующая эту трассу, может легко перемещать войска по региону.

Линия противотанковых рвов и траншей оккупантов проходит вдоль 35-километрового участка трассы E105 к западу от Токмака. Если ВСУ попытаются воспользоваться этой дорогой, РФ будет обстреливать их из тяжелой артиллерии с линий своей обороны.

"Россияне озабочены недавно созданными украинскими подразделениями бронетехники. Если эти подразделения смогут выйти на главную магистраль, они смогут двигаться очень быстро. Российская стратегия состоит в том, чтобы оттеснить их от дорог и таким образом замедлить", — говорит Марк Канчиан.

Равнополь севернее Мариуполя

Россия ожидает, что Украина попытается отвоевать Мариупольский порт, поскольку занимает стратегическое положение между оккупированными Россией территориями на востоке и Крымом на юге.

Вокруг Мариуполя российские оккупанты нарыли линии круглых траншей. Они расположены в 55 км к северу от Мариуполя вблизи села Равнополь. Траншеи, расположенные по кругу, позволяют солдатам спрятаться и перемещать артиллерию, чтобы она могла целиться в любом направлении.

Это указывает на то, что РФ готовится защищать открытые участки, которые не имеют естественной защиты, такой как холмы и реки, наряду с их более широкой сетью окопов. Впрочем, многие аналитики пришли к выводу, что ВСУ могут обойти многие из этих оборонительных сооружений.

"Поэтому россияне, вероятно, попытаются направить украинские силы определенными плотно заминированными маршрутами и на которые нацелена российская артиллерия", — говорит Александр Лорд, представитель стратегической консалтинговой фирмы Sibylline Ltd.

Напомним, что в Запорожском направлении российские оккупанты проводят активную оборону на Новопавловском и Ореховском направлениях.

На территории Беларуси, в 20 километрах от границы с Украиной, заметили "зубы дракона". Также наблюдается строительство фортификационных сооружений вблизи этой линии.