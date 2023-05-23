ЧВК "Вагнер" не пустили на Белгородщину: Пригожин жалуется, что Шойгу велел ему не сунуть нос

Глава "вагнеровцев" обиделся на министра обороны РФ, который непрозрачно ему намекнул, что границы страны есть кому защищать, и в услугах "вагнеровцев" нужды нет.

Наемники ЧВК "Вагнер" не будут участвовать в боях против российских добровольцев "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", зашедших на территорию Белгородской области. Соответствующее заявление Евгения Пригожина опубликовала его пресс-служба.

"Несколько месяцев назад, когда я заявил о том, что буду проводить подготовку бойцов в Белгородской и Курской областях, произошло несколько событий. Во-первых, мне позвонил министр обороны Шойгу Сергей Кужугетович и, возмущенный, сказал: "Не лезьте, Евгений Викторович, куда не надо. Российская армия сама способна защищать границы". А во-вторых, было несколько встреч с губернаторами регионов, которые тоже попросили заниматься самостоятельно. Потому что мы можем, как говорится, в чужой хоровод", — сказал в комментарии Пригожин.

Он добавил, что "вагнеровцы" придут защищать границы, когда ВС РФ будут "все про*бывать, и народ с вилами выйдет на улицу" и в очередной раз начал пенять на бюрократию, из-за которой противник пошел на прорыв.

Напомним, 22 мая российские добровольцы зашли на территорию РФ и захватили несколько населенных пунктов и отобрали у ФСБ БТР. Добровольцы заявили, что намерены освободить Россию от путинского диктата и сделать Белгородскую область демилитаризованной зоной. Губернатор Белгородской области РФ сообщил, что многие местные жители скрылись и отметил, что массовое выселение жителей района является серьезным вызовом для региона.

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" 22 мая передали поздравление Путину с Белгородщины.