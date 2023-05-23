Уничтожили крылатую ракету Х-101: Днепровская зенитная ракетная бригада сбила сотую цель (видео)

Защитники неба из Днепровской зенитной ракетной бригады смогли ликвидировать четыре таких ракеты ВС РФ и полтора десятка дронов-камикадзе, запущенных российскими захватчиками.

Днепровская зенитная ракетная бригада успешно уничтожила крылатую ракету Х-101, оказавшуюся сотой целью для подразделения. Об этом в Twitter сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В сообщении отмечено, что результативность проявило подразделение военнослужащего Дмитрия, фамилию которого не указали. На видео зафиксирован момент уничтожения стратегической крылатой ракеты класса "воздух — земля".

В ведомстве также сообщили, что ночью на 22 мая защитники неба из Днепровской зенитной ракетной бригады смогли ликвидировать четыре таких ракеты. Также уничтожены украинскими защитниками и полтора десятка дронов-камикадзе, запущенных российскими захватчиками.

Крылатая ракета Х-101 на вооруженные ВС РФ

Крылатая ракета Х-101 – стратегическая крылатая ракета класса "воздух — земля". Она разработана специалистами конструкторским бюро "Радуга" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Двигатель расположен внутри. Использует комбинированную систему наведения. Ядерный вариант (Х-102) способно нести боеголовку мощностью, по разной информации, 250 килотонн или 1 мегатонну. Начали опробовать соответствующее оружие в 1999 году. Запускается с самолетов Ту-160 и Ту-95МС.

Напомним, 17 мая издание Defence 24 сообщило, что в Херсонской области украинские защитники сбили вражеский БПЛА "Орион" с авиабомбой КАБ-20. На фото можно увидеть фрагмент крыла с пилоном вооружения, на котором осталась еще одна бомба. Это управляемая авиационная бомба КАБ-20, разработанная специалистами компании "Кронштадт". Эта организация выпускает, в частности, беспилотные летательные аппараты "Орион", способные нести до 200 кг вооружения, что теоретически позволяет подвесить до 8 бомб типа КАБ-20 — аппарат может нести два пилона вооружения под фюзеляжем и по два под каждым крылом.