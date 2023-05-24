На фронте погиб прозаик и экс-боец полка "Азов" Игорь Мысяк (фото)

В марте защитник приезжал в отпуск, а уже с апреля, когда отправился на фронт, перестал выходить на связь, рассказал редактор издательских проектов "Темпора" Артем Скорина.

Игорь Мысяк, поэт и прозаик, погиб, защищая Украину. Об этом сообщило издательство "Темпора" в Facebook.

Он являлся автором известной книги "Завод". В издательстве не скрывали боли от потери 29-летнего писателя.

"Нет слов, чтобы выразить соболезнования всем, кто знал этого замечательного человека", – говорится в сообщении.

Друзья и коллеги выразили соболезнования и делились воспоминаниями о Мысяке. Редактор издательских проектов "Темпора" Артем Скорина в Facebook отметил, что вместе с Игорем у него были планы по презентации новых работ. В марте Мысяк приезжал в отпуск, а уже с апреля, когда отправился на фронт, перестал выходить на связь.

"Он погиб, защищая нас от извергов, которые называют себя россиянами… Нет слов, чтобы выразить свою ненависть к этой недостране", – отметил Артем в сообщении.

Биография Игоря Мысяка

Родился Игорь Мысяк во Львовской области 16 июня 1993 года. Он принимал участие в протестах против режима Виктора Януковича и был участником Революции Достоинства. Проходил службу в полку "Азов" с осени 2014 года по лето 2015 года. В начале марта 2022 года, в разгар масштабного российского вторжения, он присоединился к рядам подразделения Сил территориальной обороны ВСУ. Также служил украинский защитник в 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего похода. Участвовал в освобождении Херсонщины от российских захватчиков, а затем на Бахмутском направлении.

В ноябре 2022 года состоялась презентация его дебютной книги "Завод". Издание было посвящено погибшему побратиму.

Напомним, 22 мая в Бердичевском горсовете сообщили, что в Луганской области в боях с российскими захватчиками смертельные ранения получил музыковед Иван Кузьминский. Он был режиссером детского телеканала "Малыш TV".