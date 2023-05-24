Грузовики, пехота и БПЛА: в СБУ показали, как уничтожают на ходу технику РФ (видео)

Серию успешных ударов по оккупантам из ВС РФ с помощью дронов-камикадзе провели специалисты Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины.

Бойцы Службы безопасности Украины успешно применяют дроны-камикадзе против техники российских захватчиков. Видео с соответствующей работой опубликовала прессслужба ведомства.

На видео можно увидеть ликвидацию тяжелой бронированной техники. Также украинские спецназовцы ликвидируют грузовики с пехотой и боеприпасами. Удалось даже вывезти из строя вражеский беспилотник, что удается сделать не так часто.

Серию ударов по захватчикам с помощью дронов-камикадзе провели специалисты Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины.

"Это лишь небольшая часть работы наших воинов. To be continued…", – говорится в сообщении.

Задания и функции Центра специальных операций "А"

История Центра началась 23 июня 1994 года. В это время подразделение начало работу. Бойцы правоохранительной структуры противодействуют терроризму, осуществляют защиту участников уголовного судопроизводства и правоохранительных органов СБ Украины. Они реализуют обеспечение оперативно-розыскных, контрразведывательных мер, процессуальных действий, а также активно противодействуют разведывательно-диверсионным группам иностранных государств. У бойцов Центра очень высокий уровень подготовки, поэтому пройти обучение и оказаться в рядах подразделения сможет не каждый желающий.

Напомним, 19 мая бойцы 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины имени Черных Запорожцев показали, как с помощью дронов камикадзе уничтожили российскую БМП-3. Боевая машина оккупантов ехала по пути у лесополосы, когда ее заметили операторы беспилотников ВСУ: пока один из них наблюдал со стороны, второй отправился в атаку. FPV-дрон с кумулятивным зарядом вылетел навстречу БПМ, врезался в башню и взорвался.

Также 24 мая военнослужащие 66-й отдельной механизированной бригады показали, как дрон-бомбардировщик ВСУ взорвал состав захватчиков с боеприпасами. Всего одна граната значительно ослабила боевой потенциал российской армии.