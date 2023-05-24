"Конец Украины наступит завтра": в Бундестаге политики поспорили из-за российско-украинской войны

Глава Минобороны Германии Борис Писториус выразил готовность и дальше помогать Украине, чтобы избежать проигрыша в войне с РФ. За что один из депутатов обвинил главу профильного министерства в том, что он втягивает страну в чужую войну.

Если страны-союзницы перестанут оказывать ВСУ материально-техническую помощь, Украина перестанет существовать как независимое государство уже на следующий день. Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус на пленуме в Бундестаге, который в среду, 24 мая, транслировал телеканал Welt.

"Если бы мы сегодня прекратили поставки вооружения Украине, конец Украины наступил бы завтра", — сказал глава профильного министерства.

Заметим, что после этого с политиком вступил в спор депутат без мандата Роберт Фарле. Он обвинил министра обороны Германии в том, что он втягивает страну в чужой военный конфликт посредством обучения украинских военных и поставок оружия.

На это Борис Писториус ответил, что официальный Берлин не хочет падения Киева и поэтому и дальше будет поддерживать Украину, поставляя ВСУ военную технику и обучая бойцов.

Напомним, 15 мая Германия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. По информации Минобороны ФРГ, новый пакет военной помощи стоимостью более 2,7 миллиарда евро будет включать в себя также 30 танков Leopard, 20 БМП Marder, более 100 ББМ и многое другое.

А 13 мая иностранные СМИ написали о том, что Германия намерена передать Украине вооружение на сумму около 2,7 млрд евро. Берлин выразил инициативу помочь Украине в разведке позиций врага. Поэтому в профильном министерстве начали планировать поставку до 200 разведывательных беспилотников. Также ФРГ объявила о готовности передать 100 защищенных боевых машин, которые в первую очередь будут использоваться для транспортировки войск на фронт и более 100 машин логистической поддержки.