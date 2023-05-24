"Интересное явление": население Белгородщины поддерживает повстанцев и пополняют их ряды, — ГУР

По сообщению украинской разведки, местное население Белгородской области бежало не от добровольцев РДК и легиона "Свобода России", а от авиаударов и артиллерийских ударов ВС РФ.

В России столкнулись с интересным явлением в Белгородской области – высоким уровнем лояльности местного населения к бойцам легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса". Об этом в эфире телеканала Freeдом 24 мая сказал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, к повстанцам уже присоединилось большое количество людей в Белгородской области.

"Р*шисты столкнулись с интересным явлением — большим уровнем лояльности местного населения по отношению к повстанцам — к представителям "Русского добровольческого корпуса", легиону "Свобода России". Местное население убегало в целом не от них, а от авиаударов и артиллерийских ударов регулярной так называемой армии и Министерства обороны Российской Федерации", – рассказал Юсов.

Он добавил, что часть повстанцев находится на территории РФ, и сеть продолжает развиваться. Он подчеркнул, что российские пропагандисты сейчас не знают, как комментировать сложившуюся ситуацию.

"Действительно, это действия российских граждан, это российские, можно сказать, патриоты, которые думают о будущем своей страны и понимают, что с преступным режимом Путина и его сообщниками никакого будущего нормального в России быть не может. Поэтому очевидно, что и масштабы увеличиваются. Есть все основания предполагать, что и география будет расширяться и количество участников будет увеличиваться», – прогнозирует Юсов.

Напомним, что в Минобороны Украины 23 мая заявили, что события в Белгородской области задали для РФ вопрос о перегруппировке войск.

В западных СМИ события на Белгородщине назвали дерзкой операцией ГУР Минобороны Украины, целью которой является вызвать хаос, демотивировать врага и отвлечь определенные силы ВС РФ.

Российские повстанцы назвали ложью сообщения Минобороны РФ о ликвидации 70 их побратимов и уничтожении техники. Тем временем глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался, что Шойгу приказал ему не совать нос в ситуации, подобные той, которая сейчас происходит в Белгородской области.