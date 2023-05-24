Обстреляли ракетами, чтобы обвинить ВСУ: ВС РФ устроили провокацию в Токмаке

На месте взрыва одной из ракет местные жители обнаружили ее обломок, на котором был написан лозунг: "За братву и за победу", которым организаторы провокации и разоблачили себя.

В Запорожской области российские оккупанты устроили провокацию. Они обстреляли оккупированный город Токмак и выдали это за действия ВСУ. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, после обстрела оккупанты оцепили место "прилета", чтобы скрыть доказательства.

"На месте взрыва одной из российских ракет местные жители обнаружили ее обломок, на котором был написан лозунг: "За братву и за победу", которым организаторы провокации разоблачили себя. С целью сокрытия совершенного преступления указанный обломок ракеты снимать на видео кафиры запретили, а свидетелей инцидента предупредили об уголовной ответственности за распространение любых комментариев", — сообщила Анна Маляр.

По ее информации, российские оккупанты целенаправленно уничтожили оборудование мобильной связи в районах населенных пунктов Гладковка, Обрывка, Новая Маячка, Виноградово, Таврическое Херсонской области, чтобы мирные жители не могли обмениваться информацией.

Электрооборудование мобильной связи оккупанты демонтировали, а на башнях подрезали опоры и повалили их. Также захватчики запретили жителям проезд на временно оккупированную территорию в районе Голой Пристани, где доступ к сети украинской мобильной связи.

Напомним, что российские оккупанты ожидают контрнаступление ВСУ в районе Токмака. Для этого они обустроили несколько линий обороны.

Ранее Анна Маляр сообщила, что в пригороде Бахмута в Донецкой области наблюдается убыль интенсивности боев на флангах.