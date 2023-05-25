Немецкая дальнобойная ракета Taurus: что известно о крылатом конкуренте британских Storm Shadow

Если Вооруженные силы Украины получат в распоряжение дальнобойные ракеты TAURUS KEPD 350, то украинская армия сможет эффективно поражать ключевые объекты россиян, включая мосты, аэродромы, средства ПВО, бункеры, командные пункты, а также места скопления живой силы и техники.

В преддверии контрнаступления украинских вооруженных сил западные союзники заявили о поставках такого вооружения, о котором нельзя было помыслить в прошлом году. Среди прочего Украина уже получила британские ракеты большой дальности воздушного базирования Storm Shadow, а также может получить из Франции такой же вид вооружения, но с другим названием SCALP-EG. Между тем существует аналог англо-французских ракет от шведских разработчиков — ракета TAURUS, которая серийно производится в Германии на совместном предприятии. Фокус выяснил какой вклад может внести это оружие в разгром российских войск, и какие "подарки" может преподнести TAURUS оккупантам.

История создания ракеты

Шведско-немецкая авиационная крылатая ракета воздушного базирования TAURUS KEPD 350/150 (англ. Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System / Kinetic Energy Penetrating Destroyer) является представительницей ракет "воздух-земля". Она была разработана, как эффективное средство поражения высокозащищенных объектов и целей в глубоком тылу противника, включая важные точечные и протяженные объекты. При этом речь шла о разработке управляемой ракеты с большой дальностью полета, предполагающей, что ее запуск с носителя будет производиться без захода самолета в зону вражеского ПВО.

Работы над созданием данного вида вооружения начались в 1994 году совместными усилиями специалистов из ныне несуществующей немецкой компании Daimler-Benz Aerospace AG (DASA) и шведского металлургического концерна Bofors.

В качестве платформы разработчики использовали планирующий выносной дозатор кассетной авиационной бомбы DWS 39, имеющей дальность полета около 8 км и содержащей 24 осколочных и кумулятивных боеприпасов.

Крылатая ракета TAURUS KEPD 350

Инженерами предусматривалось несколько вариантов TAURUS:

с унитарной кумулятивно-фугасной проникающей боевой частью (БЧ) массой около 500 кг для поражения высокозащищенных малоразмерных целей;

БЧ кассетного типа;

сбрасываемых авиационных кассет для поражения площадных наземных целей.

В 1997 году Бундесвер заинтересовался данным проектом, и в том же году правительство ФРГ не дожидаясь завершения разработки ракеты решило выделить на ее закупку 335 млн долларов.

Серийное производство и поставка новой крылатой ракеты на вооружение самолетов Tornado и Eurofighter Typhoon германских ВВС ожидалась в начале 2000-х годов, для чего планировалось создать совместное предприятие Daimler-Benz Aerospace и Bofors, которое позже стало TAURUS Systems GmbH.

В 1998 году совместное предприятие приступило к разработке TAURUS KEPD 350, спустя год прошел первый испытательный полет, а в 2002 году федеральное бюро по оборонным технологиям и закупкам Германии заключило контракт на 570 млн евро с Taurus Systems на поставку 600 ракет TAURUS и 14 учебных ракет для воздушных сил.

Модификации ракеты

Ракета TAURUS имеет несколько модификаций, которые отличаются между собою базированием и различной "начинкой" боевой части, для поражения исключительных объектов. Например:

TAURUS KEPD 350 — это базовая модель, с тандемной бетонобойной БЧ (ТББЧ) MEPHISTO массой 481 кг;

TAURUS CL (англ. Container Launched) — имеет не воздушное базирование, а запускается из наземных и морских мобильных носителей;

TAURUS T — специальный вариант, который адаптирован для сброса с военно-транспортных самолетов, таких как C-130 Hercules или Airbus A400M;

TAURUS HPM (англ. High Power Microwave) — вариант разработанный для временного вывода из строя информационных систем противника и его источников энергии. Для этого данная модификация использует уникальную БЧ, вызывающая указанный эффект в электронных системах;

TAURUS M — имеет многозарядную боевую часть для поражения малоразмерных целей противника, таких как позиции средств ПВО, пусковые установки, командные пункты и т.д. При этом в качестве многозарядной БЧ могут применяться: самоприцеливающиеся боевые элементы (СПБЭ) 12 кг SMART-SEAD для поражения средств ПВО и скоплений бронетехники, осколочные суббоеприпасы воздушного подрыва MUSJAS 1 массой около 4 кг для поражения живой силы на открытой местности, кумулятивные MUSJAS 2 с дистанционным взрывателем и массой до 18 кг для поражения бронетехники и сооружений, а также кумулятивно-фугасные STABO для удара по взлетно-посадочным полосам.

Истребитель с ракетой TAURUS

Тактико-технические характеристики

Конструкция ракеты

Ракета TAURUS KEPD 350 состоит из несущего корпуса, сверху которого расположено раскрывающееся крыло небольшого удлинения, и хвостового оперения с органами управления. Корпус прямоугольного сечения выполнен с применением композиционных материалов без острых кромок в местах сопряжения и покрыт радиопоглощающим материалом. Это позволяет снизить радиолокационное обнаружение ракеты.

Силовая установка

Ракета оснащена турбореактивным двигателем Williams International P8300-15, тягой 6,67 кН, с двумя боковыми воздухозаборниками. Топливные баки расположены между головкой самонаведения и двигателем по обе стороны от боевой части. При этом входные каналы воздухозаборника экранируют турбину двигателя, снижая возможность обнаружения РЛС.

Система управления

Ракета имеет комбинированную систему наведения Tri-Tec, которая включает в себя:

инерциальную навигационную систему (ИНС), выполненную на основе лазерных гироскопов. ИНС скомплексирована со спутниковой навигационной системой MIL-GPS;

систему навигации по контуру рельефа местности TRN. Для этого используется высокоточный радиолокационный высотомер;

электронно-оптическую корреляционную подсистему IBN, которая корректируется на основе цифровых карт. Количество районов коррекции траектории маршрута крылатой ракеты — до 10;

тепловизионную головку самонаведения.

Использование этих подсистем позволяет ракете лететь на большие расстояния без поддержки GPS. Кроме того системы TRN, IBN и наличие тепловизионной головки позволяют наводить TAURUS на цель без поддержки систем спутникового наведения, что прибавляет автономности применения ракеты.

Ракета TAURUS может осуществлять полет во всем диапазоне высот, в том числе и на малых и сверхмалых высотах в режиме огибания рельефа местности. При этом на сверхмалых высотах живучесть ракеты повышается, поскольку ее обнаружение и уничтожение средствами ПВО усложняется.

Для большей выживаемости ракета может оснащаться средствами пассивной защиты от средств ПВО, включающими инфракрасные ловушки и дипольные отражатели.

В зависимости от типа цели TAURUS может использовать несколько вариантов типовых траекторий:

полет на малых высотах с последующим набором высоты и отвесным пикированием на цель. Эта траектория применяется для уничтожения целей на глубине — бомбоубежищ, командных пунктов, бункеров и т.п;

полет на малых высотах с последующим набором высоты и пологим пикированием на цель. Такая траектория лучше подходит для уничтожения мостов;

полет на большой высоте с последующим пикированием на цель. Траектория способствует большей дальности полета, но ракета становится при этом больше уязвима ПВО;

полет на малых высотах с воздушным подрывом боевой части. Траектория применяется против группировок войск противника;

полет на малой высоте с уходом перед целью на сверхмалые высоты. Траектория применяется против укрытий типа "пещера".

Общие характеристики TAURUS KEPD 350

длина – 5100 мм;

ширина – 1080 мм;

размах крыла – 2064 мм;

масса с топливом – 1360 кг;

масса боевой части – 481 кг;

головка самонаведения – инфракрасная с сенсором высокого разрешения и автоматическим распознаванием целей;

двигатель – Williams International P8300-15;

максимальная дальность – 500 км;

скорость полета – 0,6-0,95 Маха (до 1163 км в час);

носители – самолеты Panavia Tornado, McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, Saab JAS 39 Gripen.

Перспективы боевого применения в Украине

Представитель Христианско-демократического союза (ХДС), полковник Бундесвера в отставке Родерих Кизеветтер на днях заговорил о том, что Германия должна передать Украине дальнобойные ракеты TAURUS. И хотя у самой ФР таких ракет немного, однако, по мнению политика, будет более рационально, чтобы их использовали ВСУ против российских оккупантов.

Очевидность востребованности такого вида вооружения заключается в том, что наличие мощного дальнобойного оружия доставят огромные неприятности российской армии. Как показывает практика, поражения объектов противника системами HIMARS высокоточными боеприпасами даже с дальностью в 70 км дает ощутимое преимущество Вооруженным силам Украины на поле боя.

Теперь же наличие крылатых ракет большой дальности, позволит серьезно навредить не только логистике противника, например в виде разрушенных ключевых мостов, но и уничтожать места дислокации живой силы и техники в его тылу.

Что касается конкуренции с британскими Storm Shadow, то боевые возможности обеих ракет фактически идентичны. В контексте применения ракет ВСУ речь идет лишь о носителях, поскольку все же и британские и немецкие ракеты предназначены для использования самолетами западных образцов.

Однако на практике все может оказаться не так проблематично — как показывают недавние события, украинские военные уже успешно применяет дальнобойные ракеты Storm Shadow, о чем заявил Министр обороны Алексей Резников. Если верить публикациям западных ресурсов, скорее всего, для запуска Storm Shadow в распоряжении ВСУ были адаптированы Су-24М и/или Су-27.