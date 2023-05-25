Всего лишь рабочие моменты: Песков ответил на вопрос о "дырявых границах" РФ

Спикер Кремля сказал, что во время "СВО" часто возникают различные вопросы, и на них бывают ответы, поэтому это "нормальная ситуация".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков расплывчато ответил на конкретный вопрос жителя Белгородской области, который в свете последних событий спросил у губернатора региона Вячеслава Гладкова "о дырявых границах". Спикер Кремля сказал, что возникающие рабочие вопросы в рамках так называемой "СВО" — это нормальная ситуация, передает агентство РБК.

Сообщается, что после захода бойцов РДК и легиона "Свобода России" в Белгородскую область один из местных жителей региона спросил у Гладкова, почему у России "дырявые" границы, на что губернатор ответил, что у него у самого немало вопросов к Министерству обороны. В связи с этим у Пескова спросили, есть ли вопросы у Кремля по этому поводу, и если да, то кому они адресованы.

"В рамках СВО ведется очень сложная напряженная работа. И в рамках этой работы постоянно возникают рабочие вопросы, которые задаются и на которые получаются ответы. Это нормальная ситуация", — ответил Песков.

Также пресс-секретарь ответил на вопрос, что думают в Кремле по поводу западной техники принадлежащей диверсантам, которую якобы нашли в Белгородской области. В частности журналисты Financial Times 23 мая написали, что у бойцов "Русского добровольческого корпуса" были американские бронемашины M1224 MaxxPro и Humvee. На это Песков лишь ответил, что наличие западной техники у подразделений ВСУ не секрет для Кремля

"Для нас не секрет, что все больше техники поступает ВСУ. Не секрет, что эта техника используется против наших военных. Не секрет, что растет вовлеченность этих стран Запада в конфликт. Мы делаем соответствующие выводы", — ответил Песков.

Напомним, 25 мая вновь вошли на территорию Белгородской области. В сети были опубликованы кадры из населенного пункта Глотово, которое расположено примерно в 4 км от российско-украинской границы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 24 мая заявил, что на границе с Украиной создано 7 батальонов территориальной обороны, общая численность которых насчитывает 3 000 человек. По его словам, подразделения боеспособны и имеют всю необходимую амуницию.