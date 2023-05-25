Дважды дал наводку на объект: несовершеннолетний информатор из Бахмута получил 10 лет тюрьмы

Молодой человек в прошлом году дал российским спецслужбам наводку о расположении частей ВСУ и провел разведку, после чего оккупанты дважды обстреляли позицию украинских защитников.

Дружковский городской суд Донецкой области приговорил несовершеннолетнего жителя Бахмута к 10 годам заключения за то, что делал наводки для российских спецслужб. Об этом сообщает 25 мая издание "Судебный репортер".

По информации издания, в 2022 года несовершеннолетний подросток из Бахмута начал общаться с представителями российских спецслужб через мессенджер Telegram и согласился помогать собирать информацию о расположении ВСУ. Молодого человека добавили в закрытую группу в Telegram, участниками которой были работники российских спецслужб, незаконных вооруженных формирований и другие завербованные корректировщики.

С 30 мая по конец июля 2022 года подросток собирал и передавал спецслужбам РФ информацию о расположении украинских защитников и результатами последующих ракетных обстрелов, отправляя скриншоты карт с отметками и голосовые сообщения.

В частности, 12 июля 2022 года он передал скриншоты карты с отметками о местоположении состава, военной техники и средствах связи Starlink ВСУ, после чего 19 июля оккупанты обстреляли позицию. В тот же день обвиняемый разведал местность, куда были направлены российские ракеты и сообщил, что украинские защитники все еще остаются там. 22 июля оккупанты обстреляли объект повторно.

Юношу смогли задержать в августе прошлого года. В суде он полностью признал свою вину, однако отказался давать показания. Известно, что он был мотивирован помогать оккупантам исходя из своих политических и идеологических убеждений, согласно которым Донецкая область должна была остаться в оккупации.

Напомним, на днях сотрудники задержали женщину, которая передавала оккупантам информацию о месторасположении украинских сил ПВО на Бахмутском направлении.

Также напомним, жителя Харькова, который в 2022 году сдавал российским оккупантам позиции украинских ПВО, приговорили к пяти годам тюремного заключения.