Путин не сломил: страны формата "Рамштайн" выделили Украине $65 млрд на оборону, – Остин

В рамках инициативы USAI США сумели профинансировать и приобретение дополнительных систем ПВО для Украины, среди которых есть пусковые установки и радары, предоставят другие страны Контактной группы.

По итогам встреч в формате "Рамштайн" Украина получила 65 миллиардов долларов оборонной поддержки. Об этом информирует 25 мая "Укринформ".

Новые меры поддержки позволят усилить боевые возможности ВСУ в реальном времени, а также в долгосрочной перспективе. Союзники надеются, что это позволит усилить оборону Украины.

Руководитель Пентагона Ллойд Остин отметил, что Контактная группа в целом выделила $65 миллиардов долларов в виде оборонной помощи. Это позволило сломать планы главы Кремля Владимира Путина по Украине.

"Вместо этого мы остаемся едиными по-прежнему", – объяснил Остин.

Руководитель Пентагона рассказал, что продолжалась значительная работа после последней встречи в Рамштайне в прошлом месяце, страны-участницы объявили подробности своих существенных вкладов. В частности, Соединенные Штаты предоставили дополнительные $1,8 миллиарда. Последний американский пакет был объявлен на сумму $385 миллионов. Он включал боеприпасы для HIMARS, противотанковые системы и ракеты с лазерной наводкой, снаряды калибра 155 мм, тяжелое вооружение, транспортные средства и бронированные системы для наведения мостов. В рамках инициативы USAI США смогли профинансировать и приобретение дополнительных систем ПВО для Украины, в том числе пусковых установок и радаров, которые предоставят другие страны Контактной группы.

"Мы сосредоточены на вкладах, реально изменяющих ситуацию в реальном времени", — отметил глава американского оборонного ведомства.

Остин отметил, что поддержка Украины будет продолжаться и дальше. Все участники мер согласились, что следует продолжать поставлять вооружение нашему государству.

Напомним, 25 мая в Минобороны Финляндии заявили, что в новом пакете передали Украине зенитное вооружение и боеприпасы. В общей сложности он будет включать соответствующее вооружение на сумму 109 миллионов гривен. Стоимость всей предоставленной Финляндией военной помощи, как отметили в правительстве государства, составляет 1,1 миллиарда евро.