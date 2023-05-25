"Неудачно работает российская ПВО": в оккупированном Бердянске раздались взрывы (фото, видео)

В местных пабликах сообщают, что слышали в Бердянске по меньшей мере 5 громких взрывов, а в городской ВА сообщили, что благодаря очень точной работе ВСУ оккупанты не досчитались установок С300.

В оккупированном городе Бердянск Запорожской области около 23 часов вечера 25 мая раздались взрывы. Об этом сообщают в местных телеграм-каналах.

"Очень громко! Неудачно работает российское ПВО", — говорится в сообщении.

В местных пабликах также информируют, что раздалось по меньшей мере 5 взрывов.

"У "легендарного Пе Ве О" в Бердянске минимум 5 пропущенных", — пишут админы телеграм-канала "Бердянск в оккупации".

Сообщается, что взрывалось в районе "колонии". Местные жители рассказывают, что прилеты были в районе одного из заводов.

"Благодаря очень точной работе ВСУ кафиры не досчитались установок С300. Остался еще один шаг к освобождению Бердянска", – сообщила Бердянская городская военная администрация.

Напомним, что 25 мая во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области прогремели взрывы в районе аэродрома.

Ранее сообщалось, что 24 мая российские кафиры устроили провокацию — они обстреляли город Токмак в Запорожье, чтобы обвинить ВСУ. Впрочем, провокация не удалась, поскольку местные жители обнаружили обломок ракеты с надписью "За братву и за победу".