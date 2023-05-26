Целили по позициям РДК в Грайвороне, а разнесли поле: в сети показали работу российских Су-34

Российские пилоты отличились "меткостью" в Белгородской области и забросали боеприпасами поле.

Российские пилоты пытались попасть по позициям добровольцев "Русского добровольческого корпуса" в Грайвороне в Белгородской области, но испортили поле и повредили несколько зданий. Видео работы российских "асов" выложили в пропагандистском телеграм-канале "Два майора".

"Кадры пары российских бомбардировщиков Су-34, летающие на сверхнизком расстоянии и сбрасывающие бомбы на позиции российского добровольческого корпуса в районе КПП "Грайворон" в Белгородской области в начале этой недели. Просто мимо", — прокомментировали видео в "Оперативном ЗСУ".

На кадрах видно, как два истребителя бросают бомбы, попадая в пустое поле.

Пресс-служба РДК видео, которое выложили пропагандисты, в настоящее время никак не прокомментировала.

Напомним, что 22 мая бойцы "Русского добровольческого корпуса" зашли на территорию Белгородской области в РФ и захватили КПП в Грайвороне. По словам командира подразделения, по итогам спецоперации они не имеют 200, но имеют двух легких 300. Вся их техника осталась с ними, плюс они захватили БТР, стрелковое оружие и другую технику на КПП "Грайворон".

По сообщению ГУР Минобороны, в России столкнулись с интересным явлением в Белгородской области – высоким уровнем лояльности местного населения к бойцам легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса".