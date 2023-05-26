Где стоят командные пункты ВСУ: СМИ узнали о странном запросе нардепа-антикоррупционера

По данным журналистов, речь идет о некоей народной избраннице, которая прославилась "борьбой с коррупцией". Службу безопасности Украины попросили проверить зачем ей понадобились секретные сведения.

Одна из депутатов Верховной Рады могла требовать от Министерства обороны Украины координаты командных пунктов ВСУ. Об этом написал в Facebook украинский журналист Владислав Бовсуновский.

По его данным, народная избранница известна антикоррупционной деятельностью. Журналист написал заявление в Службу безопасности Украины — попросил проверить, зачем ей понадобились такие сведения.

"Относительно "ранения" Залужного. Есть в парламенте депутат-антикоррупционер, которая направляла в Минобороны обращение с требованием сообщить ей, где именно находятся командные пункты (пункты управления) – стационарные и мобильные", – рассказал Бовсуновский.

Журналист надеется, что спецлужба не проигнорирует его запрос

Журналист надеется, что спецлужба не проигнорирует его запрос, поскольку "ранение может оказаться реальным в будущем".

"Под видом борьбы с коррупцией вообще можно многое узнать. Полезен для врага в части координат для ракет", — заключил он.

Российские пропаганды в начале мая начали рассказывать, что главком ВСУ Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения после ракетного удара ВС РФ по командному пункту в Херсонской области.

Напомним, что Валерий Залужный 25 мая вышел на связь и заявил, что все вместе мы обязательно победим врага.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 24 мая говорил, что Залужный был на заседании Ставки Верховного главнокомандующего Украины.