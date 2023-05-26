Одним ударом: бригада им. князя Владимира Мономаха уничтожила склад боеприпасов ВС РФ (видео)

Подразделение Вооруженных сил Украины оставил российских оккупантов без значительного количества боеприпасов и снарядов, которые ВС РФ использовали против украинцев.

Бойцы 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха на днях уничтожили запас боеприпасов оккупационных войск Российской Федерации. Видео опубликовала пресс-служба в Facebook.

На видео можно увидеть, как подразделение Вооруженных сил Украины наносит огневой удар по месту скопления боеприпасов врага. Впоследствии боекомплект начинает детонировать.

"Филигранный удар в мгновение ока поднял в воздух все то, чем планировали убивать. Приятного просмотра! Это именно тот случай, когда страшно красиво", — говорится в сообщении.

53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха в ВСУ

Формирование бригады началось в 2014 году в Ровенской области. Вторжение российских войск на территорию Донбасса, Луганщины и в Крым требовало ответной реакции. Впоследствии подразделение принимало участие в боях за Авдеевку и на Светлодарской дуге. В 2022 году бригада защищала от российских захватчиков Бахмут, Авдеевку, Угледар и другие города Украины. При полномасштабном вторжении Российской Федерации активно воюет на фронте, захватывая и уничтожая вражескую технику. Бригада носит имя Владимира Мономаха — Великого князя Киевского, правителя Руси в XII веке.

Напомним, 26 мая "Винницкие скифы" уничтожили колонну бронетехники ВС РФ. В батальоне рассказали, что их бойцы заставляют оккупантов бежать с украинской земли. На видео показана запись с беспилотника, на которой видна успешная огневая работа бойцов батальона по колоннам военной техники российских военных.

Также 24 мая бойцы 93-го ОМБр "Холодный овраг" уничтожили ударный вертолет ВС РФ КА-52 "Аллигатор". Украинские защитники обнаружили два ударных вертолета ВС РФ, низко летевших над землей. По целям запустили две ракеты из Stinger и "Иглы", одна из которых точно попала во вражескую технику.