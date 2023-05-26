Инвалидность супруги: мобилизуют ли мужчину и имеет ли значение группа

Юристы, опрошенные Фокусом, говорят, что мужчину, у которого супруга с инвалидностью, не могут призвать, а оформиться на службу он может только по собственному желанию.

Вопрос отсрочки от призыва на военную службу при мобилизации закреплен ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"Среди других оснований указанная норма предполагает, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, а также лица, которые заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе", — рассказала Фокусу адвокат АО "ДИКСИ ЛЕКС" Елена Бирюч.

Она объяснила: указанные лица во время мобилизации могут быть призваны на военную службу с их согласия и только по месту жительства.

"Для отсрочки от призыва во время мобилизации необходимо обратиться с соответствующим заявлением в территориальный центр комплектования и социальной поддержки и приобщить документы, подтверждающие определенные ст. 23 Закона основания для отсрочки (медицинские документы, а также документы на подтверждение соответствующих родственных связей). Следует отметить, что получить отсрочку от призыва возможно только до момента обретения статуса военнослужащего. После зачисления в личный состав воинской части можно подать только заявление об увольнении с военной службы", — говорит Елена Бирюч.

Что касается группы инвалидности, то, как пояснила адвокат, в ситуации с супругой это не имеет значения.

"Если речь идет об отсрочке от призыва во время мобилизации в случае наличия статуса лица с инвалидности у второго супруга, то законом не конкретизировано, какая именно группа инвалидности должна быть установлена. Соответственно, право на отсрочку у военнообязанного возникает и тогда, когда супруга имеет статус лица с инвалидностью ІІІ группы", — сообщила Елена Бирюч.

Ранее Фокус писал, могут ли мобилизовать лицо с инвалидностью и каким образом получить отсрочку при наличии статуса инвалида.