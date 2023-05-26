"Оставить было грех": бойцы ВСУ добили танк ВС РФ Т-90М "Прорыв" под носом у оккупантов (видео)

На одной из позиций российские оккупанты оставили без присмотра современный танк Т-90М "Прорыв", чем удачно воспользовались украинские аэроразведчики.

Российские оккупанты потеряли в Украине еще один современный танк Т-90М "Прорыв". Технику вблизи вражеских позиций заметили аэроразведчики спецподразделения К-2 54-й ОМБр и успешно вписали ее в перечень потерь техники ВС РФ в войне против Украины. Видео уничтожения вражеского "супер-танка" украинские защитники выложили в сети.

Отмечается, что "Прорыв" бойцы аэроразведки обнаружили в направлении Соледар-Северска.

"На вражеской позиции аэроразведка обнаружила танк – Т-90М. Оставлять его в рабочем состоянии – грех. Было принято решение – уничтожить", – рассказывают военные.

На обнародованных кадрах видно, как бойцы аэроразведки 4 раза сбрасывали взрывчатку на танк. Она каждый раз попадала, но танк не взрывался. И только в 4-й раз вражеская техника была уничтожена.

Напомним, что бойцы СБУ с помощью дронов-камикадзе выключили два комплекса наблюдения ВС РФ "Гренадер" и один "Муром". Оккупанты использовали их, чтобы круглосуточно следить за территорией и перемещением наших военных.

Ранее сообщалось, что на Авдеевском направлении бойцы ВСУ вместе с пограничниками 10 часов вели сражение с российскими оккупантами, которые пошли на штурм с использованием химического оружия. Украинским защитникам удалось уничтожить 2 вражеских танка, БМП и БТР.