Силы ЧВК "Вагнер" выходят из-под Бахмута, но еще повоюют — разведка Британии

Пока "вагнеровцы" еще находятся внутри города, но их уже заменяют подразделения так называемой "ДНР".

Бойцы ЧВК "Вагнер" начали отступать со своих позиций вокруг города Бахмут в Донецкой области. Об этом в Twitter пишет Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на отчет разведки.

25 мая основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о начале вывода наемников из Бахмута и передаче позиций регулярной армии России, которая продлится до 1 июня 2023 года. Как считают британские разведчики, по состоянию на 27 мая "вагнеровцы" уже отходят на некоторых участках фронта вокруг Бахмута. Эту информацию подтвердила замминистра обороны Украины Анна Маляр, но добавила, что ЧВК "Вагнер" остаются в самом городе.

МО Великобритании обратило внимание, что по состоянию на 16 мая ВСУ занимали территорию в 20 квадратных километров на флангах вокруг Бахмута. Как предполагают британские военные, ротация подразделений ЧВК "Вагнер" будет осуществляться контролируемыми этапами, чтобы предотвратить обрушение котлов вокруг города. Несмотря на накаляющийся конфликт между Евгением Пригожиным и Минобороны России, "вагнеровцев" будут использовать для новых штурмов на Донбассе после перегруппировки войск.

Как считают британцы, по состоянию на 24 мая 2023 года силы так называемой "Донецкой Народной Республики" ("ДНР") вошли в Бахмут, чтобы начать операции по зачистке. В последние недели части 31-й бригады Воздушно-десантных войск РФ, вероятно, выдвинулись из района Святово-Кременная для усиления флангов на Бахмутском направлении.\

Накануне аналитики Института изучения войны пришли к выводу, что оккупанты не могут деблокировать Бахмут из-за успешных контратак ВСУ. Темпы российских наступлений вокруг города значительно снизились, однако на место "вагнеровцев" идут боевики из 123-й бригады "ДНР".

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк 25 мая заявил, что Евгений Пригожин не сможет полностью вывести силы ЧВК "Вагнер" из Бахмута, поскольку ему помешает российское руководство. На ротацию выведут лишь часть наемников, остальные останутся воевать дальше.