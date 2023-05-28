Украину могут принять в НАТО, несмотря на оккупированные территории, — NYT

Эксперты считают, что Украина может стать членом НАТО так же, как это сделала разделенная Германия после Второй мировой войны.

В 1955 году ФРГ стала членом НАТО, чтобы обеспечить свою безопасность несмотря на разделение страны на две части (Восточная Германия была оккупирована СССР и получила название ГДР). Некоторые эксперты считают, что пока что разделенная Украина может пойти тем же путем, что гарантирует и ее безопасность, пишет New York Times.

Хотя война в Украине продолжается, в США и Европе активно обсуждают, как можно гарантировать безопасность Украины после завершения боевых действий, даже если это не приведет к победе одной из сторон войны. В этом случае разделенная Германия может стать примером того, как страна, которая не имеет территориальной целостности, все же вступила в НАТО.

ФРГ никогда не отказывалась от стремления объединится с ГДР, что и свершилось в 1989 году. В то же время Западная Германия стала членом НАТО в 1955 году, что стало гарантией ее безопасности во время Холодной войны.

Как пишет издание, ближайшие перспективы Украины зависят от того, к чему приведет планируемое контрнаступление и какие территории будут возвращены в состав страны. Также все зависит от того, к чему именно приведет наступление ВСУ: продолжительному прекращению огня или к мирным переговорам?

Сейчас члены НАТО обсуждают вопрос, что они могут предложить Украине на предстоящем саммите в июле, ведь Украина хочет получить гарантии присоединения к НАТО. Некоторые политики в Европе считают, что ситуация с ФРГ в 1955 году может быть примером, как обеспечить Украине безопасность даже в том случае, если страна не вернет все оккупированные Россией регионы.

По словам эксперта по России и Германии Анджелы Стент, после присоединения Западной Германии к Альянсу возникла ситуация замороженного конфликта. Но на Западе считали, что такой шаг очень важен, несмотря на противодействие СССР.

"Первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр, предпочел безопасность своей страны тому, что Германия является еще разделенной. Он считал, что более важным решением является стать членом НАТО", — говорит Франсуа Эйсбур, эксперт по вопросам обороны.

Как говорят эксперты, стоит учитывать тот факт, что Германия в 1955 году не находилась в состоянии войны, как сейчас Украина. Также важным моментом является то, что обе части Германии, ФРГ и ГДР, еще в 1949 году были признаны отдельными государствами.

Тогда у Германии была четка граница, хотя в ФРГ собирались прийти к объединению страны и от этого никто не отказывался. В то же время, как говорят эксперты, четкая граница давала определенную ясность для дальнейших действий, а такой ясности, как и четкой границы, сейчас у Украины нет.

Эксперты Чарльз Купчан и Ричард Хаас считают, что такая ситуация временная. По их словам, хотя нет четкой уверенности в том, что Украине удастся отвоевать все захваченные регионы России, в том числе и Крым, в рамках будущего контрнаступления ВСУ, все же оно может привести к установлению четкой линии фронта. Поэтому США могут начать настаивать на том, чтобы начались мирные переговоры.

Но ни Украина, ни Россия не готовы к переговорам. Украина боится, что прекращение огня подтвердит контроль РФ над оккупированной территорией страны, а Россия ждет, пока Запад устанет поддерживать Украину. Президент Зеленский настаивает на полном выведении ВС РФ с территории Украины, пишет издание.

Одна из самых популярных на Западе моделей гарантий безопасности для Украины предусматривает предоставление ей огромного количества современного оружия. Таким образом, даже не будучи членом НАТО, Украина может гарантировать свою безопасность в противостоянии с Москвой. Многие члены Альянса считают, что в этом плане Украина может стать похожей на Израиль, который постоянно поддерживает Вашингтон, даже не имея взаимного оборонного соглашения между странами.

Проблема в том, как считают эксперты, что у Украины нет ядерного оружия, а у Израиля оно есть. С другой стороны, двусторонние оборонные обязательства членов НАТО перед Украиной могут втянуть весь Альянс в будущую российско-украинскую войну.

В то же время многие аналитики поддерживают мнение президента Эстонии Каи Каллас о том, что только членство в НАТО даст Украине реальную защиту. По ее словам, включение Украины в состав Альянса будет стоить дешевле, чем предоставление ей огромного количества оружие в течение ближайших 50 лет.

Одной из проблем, на которую указывают в США и Европе, является то, что Альянс не может принять в свой состав воюющую страну. Да к тому же такое решение может привести к дальнейшей российской эскалации еще до того, как Украина может вступить в НАТО. Но пока российские угрозы касательно эскалации оказались пустыми, пишет издание.

Эксперты полагают, что даже если наступление ВСУ не приведет полному освобождению Украины от ВС РФ, можно принять Украину в НАТО на временно закрепленных линией соприкосновения границах. Таким образом Киев не оставит попыток о воссоединении всех территорий страны, как это делала ФРГ, но членство в Альянсе укрепит мир и позволит начать восстановление Украины.

По словам Стент, нужно подписать мирное соглашение, а не зафиксировать временное прекращение огня, ведь война в таком случае начнется снова. Членство Украины в НАТО станет гарантией того, что Россия больше не нападет на Украину, считает эксперт.

Напоминаем, что в РФ назвали условия вывода войск с территории Украины, среди которых значится отказ от ЕС и НАТО, а также русский язык как государственный.