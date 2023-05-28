Битва за воду: на ирано-афганской границе возникла перестрелка, есть жертвы (видео)

Стрельба возникла из-за спора о правах на воду, в результате чего на границе двух стран погибло несколько человек с обеих сторон.

На границе между Афганистаном и Ираном возникла перестрелка, и появились первые сообщения о жертвах среди военнослужащих. Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщил афганский журналист Таджуден Соруш.

По информации, поступившей из международных СМИ, Талибан, который ранее захватил власть в Афганистане, пригрозил захватом Ирана. Это заявление было сделано полевым командиром Талибана Абдулхамидом Хорасани. При этом Хорасани не занимает официальных должностей и не выражает официальную точку зрения Кабула.

"Мы будем бороться с Ираном с большим рвением, чем с Америкой. Если наши лидеры допустят джихад, мы скоро завоюем Иран", — заявил Хорасани.

Согласно сообщению Информационного агентства Исламской Республики Иран (IRNA), боевики Талибана сосредоточились у границы между Афганистаном и Ираном. Вооруженные столкновения уже происходят, и уже имеются жертвы среди военнослужащих. В частности сообщается, что в результате перестрелки возле пограничного поста погибли два иранских пограничника и один боец Талибана.

В чем причина конфликта

Как сообщает агентство Reuters, причиной конфликта стала борьба за доступ к водным ресурсам на афганско-иранской границе.

Река Гильменд, протекающая от гор Афганистана до иранской провинции Систан, играет важную роль в обеспечении водой обоих регионов. Однако из-за засухи, которая в настоящее время охватывает провинцию Систан, иранские власти обвиняют Талибан в строительстве новых плотин на реке и переключении водных потоков, что противоречит договору от 1973 года.

Реакция властей Ирана и Афганистана на перестрелку

Иранское государственное информационное агентство IRNA цитирует заместителя начальника полиции страны генерала Касема Резаи, который обвинил талибов в том, что они открыли огонь в субботу утром на границе иранской провинции Систан и Белуджистан и афганской провинции Нимроз. IRNA сообщила, что Иран нанес "тяжелые потери и серьезный ущерб".

В свою очередь, представитель МВД Афганистана Абдул Нафи Такор обвинил Иран в том, что он выстрелил первым. Такор сказал, что в результате перестрелки погибли два человека, по одному из каждой страны, и были ранены другие. Он охарактеризовал ситуацию как находящуюся под контролем.

Отметим, что накануне произошла атака талибов на пограничный пункт Ирана. Руководители Талибана заявили, что если их "старейшины" разрешат, они готовы начать джихад и завоевать Иран. Ситуация продолжает накаляться, и регион стоит перед растущей угрозой вооруженного конфликта между Талибаном и Ираном на границе.

Напомним, 26 мая телеканал CNN сообщал, что Иран продолжает поставлять оружие в Российскую Федерацию, а Запад не может этому помешать.