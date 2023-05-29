Ушел на фронт в феврале 2022-го: под Бахмутом погиб журналист Евгений Осиевский (фото)

Будут прощаться с автором научно-популярного журнала "Куншт" в Кропивницком 30 мая в 9:45 на Дальневосточном кладбище, на Аллее Славы.

Журналист Евгений Осиевский 22 мая погиб в Бахмуте. Об этом говорится в Facebook в сообщении факультета истории, бизнес-образования и права Центральноукраинского государственного университета им. В. Винниченко, выпускником которого он был.

В вузе отметили, что Осиевского знали как талантливого автора и светлого человека. Он был всегда дружелюбный и имел активную позицию.

"Таким мы Тебя будем помнить! Слава Герою Украины", — отметили в сообщении.

Юлия Слепых, тетя защитника Украины, в Facebook в комментариях и в собственном сообщении отметила, что прощание с Евгением состоится во вторник, 30 мая. Почтить защитника можно будет в 9:45 на Дальневосточном кладбище, на Аллее Славы.

Биография Евгения Осиевского

Евгений Осиевский Из Кропивницкого был журналистом и автором научно-популярного журнала "Куншт". Его публикации можно прочесть и в журнале социальной критики "Спільне". Он учился по специальности "Политология". После получения диплома бакалавра поехал в столицу и поступил в Киево-Могилянскую академию. В Киеве Евгений стал автором нескольких успешных проектов. В 2022 году, когда российские войска масштабно вторглись на территорию нашего государства в феврале, отправился на фронт защищать Украину. С фронта его ждала мама, которая теперь осталась одна.

По данным ИМИ, Евгений Осиевский стал 60-м медийщиком, погибшим в результате российской агрессии против Украины.

Напомним, 24 мая издательство "Темпора" сообщило, что на фронте погиб прозаик и эксбоец полка "Азов" Игорь Мысяк. Он являлся автором известной книги "Завод". В издательстве не скрывали боли от потери 29-летнего писателя. В марте Мысяк приезжал в отпуск, а уже с апреля, отправившись на фронт, перестал выходить на связь.

Также 17 мая погиб музыковед и режиссер Иван Кузьминский. Он участвовал в боях с русскими захватчиками в Луганской области. Погиб 17 мая вблизи населенного пункта Диброва. Режиссера, работавшего на детском телеканале "Малятко TV", любили друзья, а в городе художника знали как хорошего и светлого человека.