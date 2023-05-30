Воздушные атаки России на Киев снижают способность ВС РФ сдержать контрнаступление ВСУ, — ISW

В последние месяцы РФ приступила к новой ограниченной воздушной кампании, пытаясь ослабить украинские контрнаступательные возможности, считают аналитики ISW.

Участившиеся в последние дни воздушные атаки ВС РФ по Киеву снизили способность для России сдержать ожидаемое контрнаступление Сил обороны Украины. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 29 мая.

Так, в ночь на 29 мая российские войска нанесли очередную серию ударов по Украине крылатыми ракетами и иранскими БпЛА. В Генштабе ВСУ сообщили, что ВС РФ выпустили 40 авиационных ракет Х-101/Х-555 и 38 БПЛА "Шахед-131/136" в ночь на 29 мая и 11 ракет "Искандер-М/К" днем 29 мая. Украинская ПВО уничтожила 36 крылатых ракет Х-101/Х-555, 30 беспилотников "Шахед" и все 11 ракет "Искандер", направлявшихся на Киев и Киевскую область

Также украинская ПВО перехватило ракеты и беспилотники вблизи Львова, Николаева и Одессы, а ВС РФ нанесли удары по портовой инфраструктуре в Одессе и военному объекту в Хмельницкой области.

"Российские силы начали новую ограниченную воздушную кампанию в последние месяцы, чтобы ухудшить украинские контрнаступательные возможности, но то, что Россия обстреливает Киев, вероятно еще больше ограничивает способность кампании существенно сдерживать потенциальные контрнаступательные действия Украины", — пришли к выводу аналитики Института изучения войны.

Напомним, что в Воздушных силах ВСУ рассказали, почему нельзя снимать и выкладывать в сети фотографии обломков ракет. Обнародование в социальных сетях и медиа таких фото может навредить украинским силам противовоздушной обороны и помогает РФ определить, каким типом вооружения украинские защитники отработали по враждебным воздушным целям.

Во время массированной воздушной атаки Украины 29 мая ВС РФ нанесли удары по военному объекту в Хмельницкой области. В результате попадания возник пожар на складах горюче-смазочных материалов и были выведены из строя 5 летательных аппаратов.