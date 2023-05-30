"К черту договоренности": Скабеева устроила истерику из-за обстрелов Белгородской области (видео)
Пропагандистка во время программы "60 минут" заявила, что сейчас война идет якобы на уничтожение Российской Федерации, а потому никаких договоренностей с Западом быть не может.
Российская пропагандистка Ольга Скабеева эмоционально отреагировала на взрывы в Шебекино Белгородской области. Об этом заявили на 24 канале.
Так, один из гостей на программе "60 минут" рассказал о том, что есть некие "договоренности" о неиспользовании всех видов вооружений между странами, которые воюют друг с другом. Великобритания передает Украине ракеты Storm Shadow, которые могут поражать цели на расстоянии 290 километров. Однако у Соединенного Королевства есть аналогичные ракеты дальностью 1500 километров. Дело в том, что Лондон придерживается договора о неиспользовании оружия.
"Всякая сторона, имея возможности применения всего спектра оружия, не применяет его", — сказал гость.
Именно это утверждение вывело Ольгу Скабееву из себя. Она заявила, что страны Запада не соблюдают никакие договоренности. Так, есть якобы большая разница между тем, что заявляется, и тем, что делается. В качестве примера она привела удары по Шебекино и атаку беспилотников на Кремль.
"Нет никаких договоров! Никто ничего не соблюдает", отметила Скабеева.
Гость возразил, заявив, что обстрелы того же Шебекино могут быть ответом на удары ВС РФ ракетами и дронами-камикадзе по территории Украины.
"Война на уничтожение Российской Федерации. Нет договоренностей. К черту договоренности!" — сказала Скабеева.
Пропагандистка заявила, ей непонятно, почему РФ не ликвидировала президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним, что 29 мая российские СМИ сообщили, что Белгородская область подверглась массированному обстрелу. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в Шебекино были атакованы два промышленных предприятия. В результате на некоторых объектах возник пожар. Также известно о четырех пострадавших.
Кроме того, 3 мая в Москве заявили, что ночью два ударных беспилотника совершили атаку на Кремль и были ликвидированы силами противовоздушной обороны. Видео с пожаром на крыше одного из зданий появилось в тот же день в Telegram-каналах.