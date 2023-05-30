"К черту договоренности": Скабеева устроила истерику из-за обстрелов Белгородской области (видео)

Пропагандистка во время программы "60 минут" заявила, что сейчас война идет якобы на уничтожение Российской Федерации, а потому никаких договоренностей с Западом быть не может.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева эмоционально отреагировала на взрывы в Шебекино Белгородской области. Об этом заявили на 24 канале.

Так, один из гостей на программе "60 минут" рассказал о том, что есть некие "договоренности" о неиспользовании всех видов вооружений между странами, которые воюют друг с другом. Великобритания передает Украине ракеты Storm Shadow, которые могут поражать цели на расстоянии 290 километров. Однако у Соединенного Королевства есть аналогичные ракеты дальностью 1500 километров. Дело в том, что Лондон придерживается договора о неиспользовании оружия.

"Всякая сторона, имея возможности применения всего спектра оружия, не применяет его", — сказал гость.

Именно это утверждение вывело Ольгу Скабееву из себя. Она заявила, что страны Запада не соблюдают никакие договоренности. Так, есть якобы большая разница между тем, что заявляется, и тем, что делается. В качестве примера она привела удары по Шебекино и атаку беспилотников на Кремль.

"Нет никаких договоров! Никто ничего не соблюдает", отметила Скабеева.

Гость возразил, заявив, что обстрелы того же Шебекино могут быть ответом на удары ВС РФ ракетами и дронами-камикадзе по территории Украины.

"Война на уничтожение Российской Федерации. Нет договоренностей. К черту договоренности!" — сказала Скабеева.

Пропагандистка заявила, ей непонятно, почему РФ не ликвидировала президента Украины Владимира Зеленского.

Скабеева отказывается от договоренностей (смотреть 01:50)

Напомним, что 29 мая российские СМИ сообщили, что Белгородская область подверглась массированному обстрелу. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в Шебекино были атакованы два промышленных предприятия. В результате на некоторых объектах возник пожар. Также известно о четырех пострадавших.

Кроме того, 3 мая в Москве заявили, что ночью два ударных беспилотника совершили атаку на Кремль и были ликвидированы силами противовоздушной обороны. Видео с пожаром на крыше одного из зданий появилось в тот же день в Telegram-каналах.