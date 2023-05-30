Обстрел Киева 29 мая: в столичном метро укрывалось рекордное количество горожан, — КГГА

В столичном метро днем обстрелы пережидали более 41 тысячи человек, а ночью на станциях находились более 9 тысяч киевлян.

Минувшей ночью, 29 мая, многие киевляне пережидали тревогу в метро. Число жителей столицы на станциях, работавших в качестве укрытий, в этот день является рекордным. Об этом сообщает официальная пресс-служба КГГА.

"Ночью на станциях метро укрывалось более 9 тысяч горожан, из которых 1120 – дети. Это самое большое количество людей, которые находились ночью на станциях в течение текущего месяца", — сообщают в пресс-службе.

Также в КГГА отметили, что во время дневного обстрела столицы Украины в киевском метрополитене находилось более 41 тысячи человек.

Киевский метрополитен напоминает, что во время тревоги, находясь на станциях можно получить стулья и питьевую воду. Для этого нужно только обратиться к работнику станции, который в находится на платформе. Также в КГГА попросили горожан учитывать, что на станциях метро бывает прохладно, поэтому стоит взять с собой теплую одежду.

В режиме укрытия метро Киева работает круглосуточно.

Напомним, 29 мая Россия устроила очередную серию интенсивных обстрелов украинских городов, которую заместитель Офиса президента Украины Игорь Жовква назвал одним из "самых тяжелых дней" для Украины за все месяцы полномасштабного вторжения.

Также напомним, в результате атаки дронов-камикадзе Shahed, которые запустила в сторону Киева российская армия, в ночь на 30 мая в столице начались пожары. Многие обломки упали на жилые дома.