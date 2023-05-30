Ракеты успешно перехвачены: Игнат опроверг заявления Шойгу о "уничтожении" Patriot

По словам Юрия Игната, зенитный ракетный комплекс Patriot успешно перехватил все баллистические ракеты, подтверждая тем самым его неповрежденное состояние и эффективность.

В понедельник, 29 мая, зенитный ракетный комплекс Patriot успешно перехватил все ракеты "Искандер", которые были запущены Россией в направлении Киева. Об этом сообщает спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает "Суспільне".

По его утверждению, зенитный ракетный комплекс Patriot успешно перехватил все баллистические ракеты, подтверждая тем самым его неповрежденное состояние и эффективность.

"Вчера отработал комплекс Patriot, уничтожены все цели типа "Искандер", летевшие по баллистике. Вчера была внезапная неожиданная атака, враг пытался застать нас неожиданно после ночной атаки Киевской области и шахедами и крылатыми ракетами типа х101-х555. Но наши, сразу в готовности, потому что враг коварен и может нанести удар в любой момент", — сказал Игнат.

Ранее 30 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные "в последние дни" поразили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot.

Напомним, 29 мая Россия устроила очередную серию интенсивных обстрелов украинских городов, которую заместитель Офиса президента Украины Игорь Жовква назвал одним из "самых тяжелых дней" для Украины за все месяцы полномасштабного вторжения.

Также напомним, в результате атаки дронов-камикадзе Shahed, которые запустила в сторону Киева российская армия, в ночь на 30 мая в столице начались пожары. Многие обломки упали на жилые дома.