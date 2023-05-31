Ракеты с моря и дроны: РФ готовит мощную коварную атаку по Украине, — ОК "Юг"

По словам Наталии Гуменюк, первая волна ракет может быть использована для выявления средств ПВО ВСУ, а вторая — для попытки их поражения.

В ночь на 31 мая ВС РФ могут ударить по Украине из ракетоносителей, которые базируются в Черном море. Об этом заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона во вторник, 30 мая.

По ее словам, российские военные готовят комплексную атаку: будут обстреливать города из ракетоносителей в Черном море, а также запускать ударные дроны.

Гуменюк объяснила, что ВС РФ, скорее всего, изменили тактику.

"Вполне вероятно, что отныне будут применены ракеты не воздушного, а морского базирования, потому что россияне долгое время выдерживали паузу, не используя морские ракетоносители. Поэтому вероятно, что они каким-то образом подстраивали ситуацию для будущих атак", — сказала она.

Гуменюк также добавила, что россияне осуществляют обстрелы волнами для выявления украинских систем ПВО.

"Первая волна обнаруживает, откуда работают системы ПВО для второй волны, которая затем может наносить поражения непосредственно по средствам противовоздушной обороны", — уточнила спикер ОК "Юг"

Напомним, 29 мая украинцев предупредили об увеличении ракетоносителей РФ в Черном море. В ОК "Південь" рассказали, что россияне уже второй раз за день увеличили количество кораблей в акватории Черного моря с ракетами на борту и могут нанести новый удар по городам Украины ночью.

Также СМИ писали о том, что 29 мая во время массовой атаки ВС РФ на Киев в столичном метро укрывалось рекордное количество горожан. В столичном метро днем обстрелы пережидали более 41 тысячи человек, а ночью на станциях находились более 9 тысяч киевлян.