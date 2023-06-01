Атака БПЛА на Москву: в Кремле делают вид, что все в порядке, хотя москвичи напуганы, — WP

По словам журналистов, некоторые москвичи чувствуют апатию и беспомощность. Многие обвиняют недостаточно хорошую ПВО, а также власти, так как они допустили атаку на столицу РФ.

Через несколько часов после атаки БПЛА на Москву утром 30 мая президент РФ выступил перед журналистами. Он выглядел невозмутимым, так как в Кремле решили упорно делать вид, что в российской столице все в порядке, несмотря на страхи москвичей. Об этом пишет издание The Washington Post.

Сообщается, что Путин преуменьшил значение атаки дроновв, заявив, что система ПВО сработала должным образом. Предполагается, что глава Кремля пытался таким образом предотвратить панику среди населения Москвы, а также отвлечь россиян от слабых мест в системе обороны РФ.

Как рассказала российская журналистка Фарида Рустамова, в Кремле будут и дальше делать вид, что ничего не происходит.

"Они хотят, чтобы россияне не слишком беспокоились", — заявила она.

Реакция Украины

Как рассказал журналистам WP советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, ВСУ бессмысленно атаковать территорию РФ. По его словам, все происходящие там процессы происходят без участия Украины.

"Россия очень слаба внутри". Он добавил: "Вертикаль власти постепенно разваливается, и есть люди, готовые брать автоматы, идти стрелять, взрывать, ставить мины и так далее", — рассказал Подоляк журналистам.

Мнение москвичей

Кроме того, корреспонденты издания пообщались с москвичами, чтобы узнать их мнение. Некоторые отреагировали безразличием на атаку, но другие сказали, что очень испугались.

К примеру, 49-летняя Елена рассказала журналистам, что живет напротив дома, который подвергся атаке. По ее словам, она проспала взрывы, но проснулась, когда началась эвакуация здания.

"Было шокирующие, что один из дронов чуть не врезался в наш дом. Война уже совсем рядом.", — сказала она.

Женщина заявила, что всегда знала, что со временем начнет происходить нечто похожее. Многие ее соседи возмущены и обвиняют во всем недостаточно хорошую ПВО и власти.

"Думаю, вчера многие нервничали. Никто не может быть готов к такому событию", — сказала Елена.

По ее словам, у людей возникает чувство неуверенности и апатии.

Андрей Колесников, старший научный сотрудник Российского Евразийского центра Карнеги, заявил в среду, что, хотя многие россияне предпочли игнорировать войну, Украина напомнила им о том, что происходит.

"Москвичи лишь в малой степени могут чувствовать то, что чувствуют жители украинских городов, но этого достаточно, чтобы они немного задумались", — сказал Колесников.

По его словам, если такая атака беспилотников окажется не единичным случаем, то общественное мнение россиян может измениться. Они должны понять, что Путин не всесилен и ему нужно начать настоящие мирные переговоры.

Напомним, что СМИ заявили, что взрывные механизмы атаковавших Москву дронов не сработали. По данным журналистов, вспышкой, которую сняли очевидцы, были загоревшиеся пары бензина в двигателе БПЛА. Взрывчатка в некоторых дронах не взорвалась совсем.

Также российские СМИ сообщали, что Путин едва не попал под атаку БПЛА в своей резиденции в Подмосковье. По данным близких к Кремлю лиц, в день обстрела Владимир Путин был поднят рано утром службой безопасности из-за воздушной угрозы. Журналисты полагают, что он мог находиться в "Ново-Огарево".