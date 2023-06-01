Враг уничтожил все, Бахмут — это руины и пепел, — городской голова

К началу боев за город из него успели вывезти медицинское и школьное оборудование, а сейчас в Бахмуте не осталось ни одного уцелевшего здания.

Российские оккупанты стерли с лица земли Бахмут — город тысячи роз с более чем 450-летней историей. Об этом в интервью "Укринформу" рассказал мэр Бахмута Алексей Рева.

По его словам, до начала полномасштабного российского вторжения в городе проживало более 80 тысяч человек. Бахмут был городом-рекордсменом по количеству роз. В 2015 году здесь на Аллее роз зафиксировали рекорд Украины в номинации "Самое большое количество роз в одной локации". Эксперты насчитали более пяти тысяч розовых кустов.

На сегодняшний день в Бахмуте остается около 500 человек.

"С начала войны ранения от минно-взрывных травм получили 505 наших жителей, среди них 17 детей. К сожалению, 204 погибли, среди них 4 ребенка", — сказал Александр Рева.

По его словам, до начала боев за город из образовательных заведений успели вывезти компьютерную технику, оборудование, частично мебель, школьные автобусы и автотранспорт. Также вывезли медицинское оборудование из медучреждений, которое не было вовлечено в лечении раненых украинских защитников. Сейчас в городе не осталось ни одного уцелевшего здания.

"Сегодня Бахмут – это руины и пепел. Сложно осознавать, что город, который мы так все любили, оккупанты просто стерли с лица земли. После многих месяцев войны в Бахмуте полностью уничтожена вся инфраструктура, не осталось ни одного уцелевшего здания. Враг уничтожил все! И это не просто уничтоженные дома, но и полностью перечеркнутые жизни десятков тысяч человек. Это разделенные семьи, изуродованные судьбы, разбитые мечты", — говорит Александр Рева.

Напомним, что в районе Бахмута украинские десантники за 15 минут выбили российских оккупантов с двух позиций.

Ранее в Минобороны сообщили, что под контролем Вооруженных сил Украины остаются часть окрестностей Бахмута и вход в город.