Больница не пустила людей в укрытие при обстреле Киева: полиция допрашивает руководство

Должностные лица поликлиники и глава Деснянского района объясняют правоохранителям, почему двери укрытия были закрыты. Ракетный удар армии РФ по столице унес жизни трех человек.

В медучреждении, которое во время ракетной атаки армии России 1 июня было закрыто и не пустило людей в укрытие, проводятся следственные действия. Об этом написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

По его сведениям, к поликлинике Деснянского района выехали специалисты департамента муниципальной безопасности. Они выясняют, почему не предоставили доступ к укрытию.

Кличко отметил, что ответственность за работу укрытия несет глава медучреждения. А глава района должен контролировать работу имеющихся укрытий.

"Все решения относительно действий ответственных лиц будут приняты сегодня и безотлагательно", — пообещал градоначальник.

Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде" добавила, что Деснянская окружная прокуратура уже внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Правоохранители допрашивают должностных лиц указанного медучреждения, ответственных за эксплуатацию и содержание укрытия.

Напомним, что из-за ракетного удара ВС РФ ночью 1 июня пострадали три района столицы. В Деснянском районе погибли три человека.

В Днепровском районе было 3 пострадавших из-за атаки, а в Дарницком в одном из жилых домов взрывной волной выбило окна.

Силы ПВО Украины сбили все 10 ракет, которые россияне выпустили из ОТРК "Искандер" по Киеву 1 июня, заявило командование Воздушных сил ВСУ.