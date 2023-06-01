Обстрел Киева: Кличко требует отстранить руководителя Деснянской РГА и руководителя поликлиники

По поручению городского головы Киева Виталия Кличко в городе проверят все укрытия и доступ к ним.

В Киеве после ситуации с укрытием в Деснянском районе, из-за отсутствия доступа к которому во время ракетной атаки погибли люди, проверят все укрытия. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Дал отдельное поручение главам районов столицы немедленно проверить все укрытия, за работу которых отвечают председатели РГА города. Обратился в Офис Президента и правительства, согласующие назначение и освобождение глав районов столицы, об отстранении главы Деснянского района Дмитрия Ратникова от исполнения обязанностей, пока продолжается следствие относительно того, было ли открытым ночью укрытие в поликлинике, возле которой погибли три человека", — написал Кличко.

Он также подчеркнул, что от должности должен быть отстранен и руководитель поликлиники в Деснянском районе, которого назначала Деснянская райадминистрация.

Напомним, что в Киеве правоохранители задержали не открывавшего укрытие охранника поликлиники, из-за чего погибли люди, которые в него не попали во время обстрела. Люди пытались достучаться до охранника в течение 15-20 минут. По факту закрытия укрытия полиция Киева уже начала уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия".

Житель Киева рассказал, как его жена погибла во время ракетной атаки, потому что не смогла попасть в укрытие. Вместе с ней погибла еще одна женщина и ее ребенок.