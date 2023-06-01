В Воздушных силах объяснили, почему не будут бомбить места дислокации "Искандеров" в России

Представитель Воздушных сил ВСУ отметил, что договоренности с партнерами запрещают уничтожать пункты дислокации оружия в РФ, однако в случае применения комплексов на временно оккупированных территориях, Киев немедленно нанесет удар.

Украина не будет наносить удары из оружия дальнего поражения по пунктам дислокации оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", которые находятся в России, поскольку это нарушило бы взятые перед международными партнерами обязательства. Об этом в четверг, 1 июня заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "Укринформу".

"Мы не атакуем цели на территории России. Как говорит руководство государства, есть стратегия – мы обещали партнерам не атаковать вооружениям, которые нам предоставляют", — отметил Игнат.

При этом Игнат отметил, что в случае если пуски будут происходит с временно оккупированных территорий Украины, Киев будет применять все полученное от западных партнеров вооружение.

По словам представителя Воздушных сил, Россия испытывает дефицит ракет "Искандер", иначе обстрелы городов Украины проводились бы при большем количестве указанного оружия.

"Есть у них дефицит. Если бы они их не жалели, они бы их сотнями применяли", — отметил Игнат.

Напомним, в ночь на первое июня Киев подвергся ракетной атаке со стороны россиян. В результате падения обломков пострадали Днепровский и Деснянский районы столицы. Погибло три человека.

Также в этот день стало известно, что Россия потратила только на одну ночную атаку на столицу Украины до 17 млн ​​долларов, поскольку стоимость одной ракеты "Искандер-М" примерно в 2 миллиона долларов США, а ракеты "Искандер-К" — около 1 миллиона долларов США.