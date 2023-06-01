"Съемка очередной показухи": военные из Беларуси учатся сбивать дроны холостыми патронами

По данным мониторинговой группы, правила стрельбы из автомата АК-74 запрещают использовать боевые патроны. Это свидетельствует о том, что никакие учения не проводились.

Военные в Беларуси приступили к тренировкам, в ходе которых они должны будут научиться "подавлять и уничтожать" БПЛА. При этом, делают они это при помощи холостых патронов. Об этом сообщается в Telegram-канале мониторинговой группы "Белорусский Гаюн" 1 июня.

В первый летний день Министерство обороны Беларуси поделилось роликом из учений военных, где рассказали про тренировки по борьбе с БПЛА. Позже оказалось, что для этого использовалась 23-мм. зенитная установка ЗУ-23-2 и автомат Калашникова.

"Примечательно, что на видео военнослужащий ведет огонь по БПЛА из автомата Калашникова, снабженного насадкой (втулкой) для холостой стрельбы. Отметим, что согласно Правилам стрельбы из автомата АК-74 категорически запрещается стрельба из автомата боевыми патронами с навинченной на ствол втулкой для холостой стрельбы", — говорится в сообщении.

Это говорит о том, что у военных в магазине не было боевых патронов. В Минобороны Беларуси, как отметили представители мониторинговой группы, не объяснили, как беспилотники можно сбивать при помощи холостых патронов.

"Можно констатировать, что проводилась не тренировка по уничтожению БПЛА, а съемка очередной показухи", — подытожили в "Белорусский Гаюн".

Напомним, 18 мая сообщалось, что Беларусь строит "зубы дракона" недалеко от границы с Украиной. По данным мониторинговой группы, возле трассы М8 по направлению к границе с Украиной, появилась линия фортификационных сооружений.

5 мая Беларусь ввела временный пограничный контроль на границе с Российской Федерацией. Местыне Telegram-каналы сообщали о многокилометровых очередях, которые выстраиваются на скорую руку поставленных вагончиков КПП.