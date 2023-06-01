Остался на улице: у наемника ЧВК "Вагнер" украли более миллиона рублей, — росСМИ

"Вагнеровцу" не повезло дважды. Сначала он раненый в Донецкой области ждал от своих подмоги трое суток. А потом у оккупанта украли зарплату, которую он получил за войну в Украине.

Наемник ЧВК "Вагнер" получил за войну в Украине более миллиона российских рублей, но их у оккупанта украли. Об этом написало медиа Baza в четверг, 1 июня.

Наемник из республики Тыва около полугода назад вступил в ряды наемников. Был переброшен на донецкое направление. Россиянин также воевал с украинскими бойцами за город Соледар. За это даже получил от командования награды.

Однако под Николаевкой наемник получил тяжелое ранение. Трое суток он пролежал на земле, пока его не обнаружили другие наемники. Россиянина госпитализировали, он выжил, но остался инвалидом.

В связи с этим ему выдали "зарплату" за все полгода наемничества. Сумма составила 1 миллион 250 тысяч рублей. Перед поездкой на родину оккупант решил "расслабиться" с друзьями в бане. Вместе с личными вещами он взял и свою "зарплату", которую россиянину выдали наличкой.

После нескольких рюмок водки наемник потерял сознание и очнулся уже в аэропорту. Денег у него при себе не было. Теперь оккупант жалуется, что на украденные деньги хотел купить дом или квартиру в Тыве. Вместо этого он остался бездомным и теперь живет то у дальних родственников, то у знакомых.

Напомним, 24 мая российские пропагандисты высмеяли смерть бойца ЧВК "Вагнер", но вскоре осознали ошибку. Российские Telegram-каналы приняли Максима Билевича за украинского военного, который якобы проник в Белгородскую область в составе "ДРГ". Когда выяснилась правда — публикации начали удаляться.

А 25 мая СМИ писали о том, что в России застрелили "вагнеровца", праздновавшего возвращение с войны. Как сообщают журналисты, во время застолья друг оккупанта схватил ружье и выстрелил в наемника. Стрелок сам вызывал полицию и теперь ему грозит уголовная ответственность.