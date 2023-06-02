Сбить не повезло: российский "Панцирь-С1" пытался сбежать от дрона-камикадзе (видео)

Военный, который управлял машиной, запросил огневую поддержку, но ударный БПЛА успешно поразил вражеский комплекс.

В интернете показали успешную работу украинских дронов, которые "преследовали" российскую боевую технику. Видео опубликовал в своем телеграм-канале военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

На кадрах российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" пытается скрыться от преследующих его украинских дронов.

Российский военный запрашивает подмогу и просит сбить дроны из 30-мм пушек 2А72, поскольку на прямой дороге сложно увернуться. Украинский БПЛА пытаются подбить, но залп не приносит результата.

В свою очередь беспилотный летальный аппарат наносит удар по комплексу.

Напомним, в начале мая 2023 года военкор РФ рассказал, как российский писатель Захар Прилепин сбегал с передовой. Пропагандист приказывал открывать огонь по украинским позициям для эффектных кадров, а затем, сняв дубли, быстро садился в авто и уезжал, рассказывал так называемый военкор Геннадий Дубовой.

А 12 мая командир штурмового батальона рассказал, как "вагнеровцы" убегали с позиций. Силы обороны во время штурма российских позиций уничтожили личный состав противника, технику, боеприпасы и резервы.