Дефицит техники: в РФ достают из складов танки Т-72 "Урал" первой серии (видео)

Российский ОБТ Т-72 первой модификации, который был разработан полвека назад, оснащен устаревшим прицелом ТПД-2-49 и не имеет системы управления огнем.

В сети 26 мая появилась информация о танках Т-72 "Урал" первой серийной серии, которые восстанавливаются на вооружение в Вооруженных Силах РФ. На опубликованном видео видно, что танк был дооборудован модулями динамической защиты "Контакт-1" и экраном для защиты верхней части башни.

Комментируя видео польские обозреватели Defence 24 пишут, что машина по-прежнему оснащена устаревшим оптическим прицелом ТПД-2-49, не имеет системы управления огнем, и на ней установлена так называемая монолитная башня.

Такая башня изготовлена только из литой стали и не имеет "песчаных стержней" с кварцевым наполнителем, утопленных в передней части. Вместо этого она имеет однородную литую стальную фронтальную броню.

Первые варианты танка Т-72 "Урал" (объект 172М) поступили в серийное производство в 1973 году — ровно полвека назад. Официально его приняли на вооружение армии СССР спустя два года — в 1975 году.

Танк Т-72 на полигоне. Фото 1973 года

Некоторые эксперты полагают, что Т-72 безнадежно устарел. Прежде всего они отмечают слабую по нынешним меркам силовую установку — установленный двигатель В-84-1 мощностью 840 л.с выдает всего-навсего 18,9 л.с. на тонну, что значительно уступает двигателям современных танков, имеющим 1500 л.с.

Что касается динамической защиты "Контакт" то опыт боевых действий показал, что у нее ненадежное крепление, а активный обстрел из крупнокалиберных пулеметов может быстро "раздеть" танк. Кроме того "Контакт" плохо прикрывает заднюю часть борта, и он слишком короткий для защиты бронирования за катками.

Танк Т-72 в Сирии. Видны недостатки крепления навесной динамической защиты

Также эксперты отметили низкую скорость вращения башни — она составляет примерно 16 градусов в секунду, в то время как куда более тяжелая башня немецкого Leopard 2 поворачивается со скоростью 48 градусов.

В сухом остатке танку Т-72 "Урал" первой серии в рамках современного боя, когда на первый план выходит мобильность и способность противостоять современным противотанковым средствам, будет сложно конкурировать с более продвинутыми образцами ОБТ.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео с российским танком Т-72Б3 из Западного военного округа с металлическим экраном на башне, которую украинские военные называют "мангалом". На экран была установлена защита "Контакт-1" с целью уберечь экипаж от ударов сверху.