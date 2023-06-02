Главу РГА – в отставку: Кличко отреагировал на трагедию с закрытым убежищем и гибелью мирных

По словам мэра столицы, глава Деснянской районной администрации должен нести ответственность за несоблюдение обязанностей по контролю за состоянием защитного сооружения, которое предназначено для гражданских во время воздушной тревоги.

После трагедии, которая произошла возле закрытого укрытия и унесла жизни нескольких людей, мэр Киева Виталий Кличко обратился в Кабинет министров с просьбой о снятии с должности главы Деснянской районной администрации Дмитрия Ратникова. Об этом городской голова сообщил в своем Telegram-канале.

"Обратился в Офис Президента и правительства, которые согласовывают назначение и освобождение глав районов столицы, об отстранении главы Деснянского района Дмитрия Ратникова от исполнения обязанностей, пока продолжается следствие по поводу того, было ли открыто ночью укрытие в поликлинике, возле которой погибли три человека", – говорится в документе.

В своем заявлении мэр Киева Виталий Кличко также указал на положение п. 16 ст. 16 закона Украины "О местных государственных администрациях". Согласно этому пункту, местные государственные администрации несут ответственность за осуществление государственного контроля за состоянием защитных сооружений гражданской защиты (гражданской обороны) на соответствующих территориях.

Кличко подчеркнул, что данная трагедия произошла возле закрытого укрытия, и считает, что глава Деснянской районной администрации должен нести ответственность за несоблюдение обязанностей по контролю за состоянием этого сооружения.

Мэр Киева считает, что ответственность за гибель мирных жителей также должен нести руководитель медучреждения, за назначение которого отвечает Деснянская РГА.

В ночь на 1 июня ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву Из-за падения обломков в Деснянском и Днепровском районе Киева погибли три человека.

В Киеве во время атаки укрытие в Деснянском районе оказалось закрытым. Погибли три человека, которые не смогли в него попасть.