Украинский блицкриг: удар ВСУ в глубь Белгородской области разобьет армию РФ в клочья, — эксперт

Военный аналитик Стюарт Кроуфорд считает, что для осуществления такого удара украинское командование должно быть "достаточно смелым", а Запад не слишком брезговать "эскалацией".

Вооруженные силы Украины в ходе предстоящего контрнаступления могут нанести удар вглубь российской территории. Такой вариант возможен в случае, если украинские защитники будут "достаточно храбрыми", а западные союзники "не слишком щепетильными", считает британский военный аналитик Стюарт Кроуфорд, дав 31 мая интервью газете Express.

Конечно же наиболее предпочтительный и, возможно, наиболее очевидный вариант — это движение Сил обороны на юг из района Запорожья в направлении Мелитополя и далее к северным берегам Азовского моря, отметил Кроуфорд.

Этот маневр в случае успеха перережет сухопутный мост между Россией и Крымом и серьезно дезориентирует российские силы на юге Украины. Кроме того такой удар даст возможность повернуть на запад, свернуть российские силы в Херсонской области, угрожая Крыму. Но оккупанты хорошо знают об этом, и поэтому они подготовили многочисленные линии обороны в глубину, чтобы парировать удар.

Линия фронта в Украине. Источник: Bild

Другим вариантом может стать контрнаступление в районе Бахмута, где есть возможность окружить российские войска. Однако существует еще одна возможность, которую можно реализовать при "достаточной смелости" украинского командования — удар вглубь российской территории в Белгородской области.

Аналитик обратил внимание на слабость в защите региона, где в последнее время идут бои между российскими подразделениями и бойцами "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России".

"Что если украинцы воспользуются этой слабостью и нанесут широкий левый удар, который ударит по российской территории в Белгородской области, а затем повернет на юг?" — размышляет Кроуфорд.

Варианты контрнаступления ВСУ. Источник: Express

По его мнению, такой маневр позволил бы обойти российскую "линию Мажино" вдоль спорной демаркационной зоны и зайти им во фланг — как это сделали немцы с союзниками через Арденны в 1940 году во время Второй мировой войны.

"Такой обходной путь имеет много положительных сторон. Если украинцы достаточно смелы, а Запад не слишком брезгует "эскалацией", то он устраняет все трудности прямого нападения на подготовленные российские позиции", — подчеркнул аналитик.

В то же время остается открытым вопрос — есть ли у ВСУ достаточно сил и средств для осуществления такого плана. Однако если такой вариант будет успешно реализован, считает Кроуфорд, то мир увидит стратегическую победу украинской армии еще до конца 2023 года.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг 1 июня заявил, что Украина обладает достаточными возможностями для того, чтобы освободить свои территории от российских оккупантов. По его словам, Альянс предоставил Украине огромное количество военной помощи для того, чтобы начать контрнаступление на территории, которые временно находятся под контролем РФ.