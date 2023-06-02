Невероятная: сообщили подробности о девочке, погибшей от ракетного удара ВС РФ (фото)

Виктории было девять лет. Девочка занималась дзюдо и за неделю до смерти одержала победу в соревнованиях.

Девочку, которая погибла 1 июня во время обстрела Киева российскими военными, звали Виктория. Ребенку было девять лет, написал депутат Днепропетровского областного совета Михаил Кошляк на своей странице в Фейсбуке в пятницу, 2 июня.

Кошляк, который также руководит Федерацией дзюдо Украины, рассказал, что Виктория профессионально занималась этим видом спорта. Девятилетняя дзюдоистка занималась в клубе Judo Master. Всего неделю назад девочка ездила на соревнование, где одержала победы.

"Очередная атака российскими ракетами забрала девочку на небо. Со вчерашнего дня, когда я узнал эту страшную новость, не могу найти себе места. Это очень болезненно для всей украинской семьи дзюдо", — написал Кошляк.

О погибшей Виктории рассказала также ее тренер.

"Это был невероятный ребенок, очень спокойный, смелый и жизнерадостный", — сказала она.

Кроме того президент Федерацией дзюдо Украины выразил недовольство тем, что российские дзюдоисты продолжают выступать на ровне с другими участниками соревнований.

9-летняя киевлянка Виктория погибла 1 июня от ракетного обстрела россйиских военных Фото: Михаил Кошляк/Facebook

Напомним, 1 июня семиклассница рассказала, как спаслась во время обстрела Киева. Девочка поведала, что после первых сирен воздушной тревоги отец приказал ей бежать в коридор, где можно спастись от ракет, так как соблюдается правило "двух стен".

В этот же день 1, июня киевляне рассказали, как чудом смогли спастись во время обстрела ВС РФ. По словам очевидцев обстрела, все произошло очень быстро, в течение 15 минут. Житель пострадавшего от обстрела дома чудом выжил, успев спрятаться под своей кроватью.