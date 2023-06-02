Нужна "коалиция Patriot". Зеленский рассказал о потребностях ВСУ (видео)

По словам лидера государства, ВСУ нуждаются не только в ракетах. Военным в зоне боевых действий не хватает также комплексов Patriot, чтобы эффективно уничтожать технику противника.

Украинские военные не могут получить ракеты к комплексам Patriot, так как Украина стоит в очереди за ними. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве, 2 июня.

По словам лидера государства, ВСУ нуждаются не только в ракетах. Военным в зоне боевых действий не хватает также комплексов Patriot.

"Мы уже видим, без какого количества Patriot нам будет сложно. Наша задача не 70-75 процентов поражения целей, а 100 процентов", — сказал Зеленский.

Президент также рассказал о том, в странах Запада и в США наблюдается дефицит этого вида вооружения. Именно поэтому Украина стоит в очереди на их получение.

Во время пресс-конференции украинский лидер рассказал и о том, что обсуждал вопрос создания "коалиции Patriot" с теми странами, которые ранее были готовы присоединиться к "коалиции истребителей".

Напомним, 1 июня стало известно, что премьер Нидерландов призвал усилить военную помощь украинским военным. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что на предстоящем саммите планируется обсудить укрепление противовоздушной обороны Украины, включая возможность поставки новых зенитно-ракетных комплексов Patriot.

В этот же день глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что страны готовы быстро поставить ЗРК Patriot Украине. В четверг, 1 июня, во время пресс-конференции в Кишиневе Моравецкий после консультаций с представителями других стран заявил, что первые лица ряда государств, которые располагают системами ПВО Patriot, готовы передать их нашей стране.