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"Мы добьемся успеха": Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению

Фото: Скриншот | Президент Владимир Зеленский в интервью заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению

По словам президента, украинцам необходимо больше западного оружия, но они больше не могут ждать, даже если это приведет к большим потерям.

Украина уже готова начать контрнаступление для освобождения территорий, оккупированных российской армией. Так украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью американскому изданию The Wall Street Journal.

По словам главы государства, Силы обороны Украины достигнут успеха во время долгожданного контрнаступления, однако оно может занять много времени и принести стране большие потери. Он признал, что Россия сохраняет превосходство в воздухе, и без защиты от вражеской авиации много украинских солдат погибнут в ходе боевых действий. Тем не менее сухопутные войска Украины лучше подготовлены и мотивированы, чем оккупанты, удерживающие около 20% украинской территории на юге и востоке страны.

"Мы твердо верим, что добьемся успеха. Честно говоря, дела могут пойти по-разному, совершенно по-разному. Но мы собираемся это сделать, и мы готовы", — отметил Владимир Зеленский.

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Он добавил, что Украина хотела бы получить от Запада больше современного оружия для проведения операции, но не может откладывать наступление еще на несколько месяцев. Сейчас украинцы особенно нуждаются в дополнительных комплексах ПВО Patriot американского производства, чтобы прикрывать войска во время продвижения, а мирных жителей — от обстрелов с воздуха. Сейчас у Украины есть как минимум две батареи, но Зеленский хотел бы увеличить их количество до 50, поскольку это единственная система, способная перехватывать некоторые российские ракеты.

Владимир Зеленский поделился, что лидеры стран-союзников иногда обижаются на его резкий тон, но он не понимает, почему Украине не дают более мощное оружие, которое поможет победить и сохранить жизни. Кроме того, Владимир Зеленский призвал Китай сдерживать Россию. По его мнению, если украинцы не смогут остановить россиян, то "зверь войдет во вкус" и пойдет захватывать другие земли.

2 мая Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции с президентом Эстонии Аланом Карисом. Он заявил, что главным результатом контрнаступления станет полная деоккупация территории Украины.

Владимир Зеленский также рассказал о потребностях ВСУ на войне. По его словам, украинской армии не хватает комплексов Patriot, чтобы сбивать все воздушные угрозы.