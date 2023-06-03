"Мы добьемся успеха": Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению

По словам президента, украинцам необходимо больше западного оружия, но они больше не могут ждать, даже если это приведет к большим потерям.

Украина уже готова начать контрнаступление для освобождения территорий, оккупированных российской армией. Так украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью американскому изданию The Wall Street Journal.

По словам главы государства, Силы обороны Украины достигнут успеха во время долгожданного контрнаступления, однако оно может занять много времени и принести стране большие потери. Он признал, что Россия сохраняет превосходство в воздухе, и без защиты от вражеской авиации много украинских солдат погибнут в ходе боевых действий. Тем не менее сухопутные войска Украины лучше подготовлены и мотивированы, чем оккупанты, удерживающие около 20% украинской территории на юге и востоке страны.

"Мы твердо верим, что добьемся успеха. Честно говоря, дела могут пойти по-разному, совершенно по-разному. Но мы собираемся это сделать, и мы готовы", — отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что Украина хотела бы получить от Запада больше современного оружия для проведения операции, но не может откладывать наступление еще на несколько месяцев. Сейчас украинцы особенно нуждаются в дополнительных комплексах ПВО Patriot американского производства, чтобы прикрывать войска во время продвижения, а мирных жителей — от обстрелов с воздуха. Сейчас у Украины есть как минимум две батареи, но Зеленский хотел бы увеличить их количество до 50, поскольку это единственная система, способная перехватывать некоторые российские ракеты.

Владимир Зеленский поделился, что лидеры стран-союзников иногда обижаются на его резкий тон, но он не понимает, почему Украине не дают более мощное оружие, которое поможет победить и сохранить жизни. Кроме того, Владимир Зеленский призвал Китай сдерживать Россию. По его мнению, если украинцы не смогут остановить россиян, то "зверь войдет во вкус" и пойдет захватывать другие земли.

2 мая Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции с президентом Эстонии Аланом Карисом. Он заявил, что главным результатом контрнаступления станет полная деоккупация территории Украины.

Владимир Зеленский также рассказал о потребностях ВСУ на войне. По его словам, украинской армии не хватает комплексов Patriot, чтобы сбивать все воздушные угрозы.