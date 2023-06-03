Разрушили планы: артиллеристы ВСУ разнесли оккупантов, готовившихся к штурму (видео)

Украинские аэроразведчики обнаружили группу российских захватчиков, готовившихся к наступлению. В сотрудничестве с артиллеристами ВСУ они притормозили российских штурмовиков.

На одном из направлений фронта бойцы ВСУ не дали российским оккупантам сходить на штурм. Пока они готовились и собирались, к ним прилетел взрывной "привет" от украинских артиллеристов. Об этом сообщает пресс-служба 108-го отдельного горно-штурмового батальона.

"Аэроразведка 108 ОГШБ обнаружила готовившуюся к штурму группу "русских ванек". В сотрудничестве с реактивной артиллерией 10-й ОГШБр планы оккупантов были разрушены и у ванек начался "отрицательный" штурм", — говорится в штурме.

На опубликованных кадрах видно, как беспилотник аэроразведчиков обнаружил оккупантов в одной из лесополос. Далее по посадке отработали артиллеристы. Испуганные вражеские "штурмовики" после взрывов быстро упаковались в грузовик с тентом и скрылись в неизвестном направлении.

Напомним, что под Марьинкой "кадыровцы" тоже неудачно сходили в наступление. Их притормозили украинские артиллеристы, попав по их авто. Уцелевшие чеченские боевики разбежались по посадкам и на штурм не сходили.

3 июня бойцы из "Русского добровольческого корпуса" заявили о новом рейде на Белгородщину. Добровольцы планируют укрепиться в возникшей "серой зоне" вдоль границы РФ.