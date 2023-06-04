Портрет Байдена в школе и боевая саранча: в ЦПД озвучили новые фейки Кремля об Украине (фото)

Специалистам Центра противодействия дезинформации удалось легко разоблачить вражескую пропаганду, так как фотографии для иллюстрации фейков были очень низкого качества.

Только за прошедшую неделю, с 29 мая по 4 июня, российские пропагандисты запустили шесть фейков об Украине. Такими данными поделились аналитики Центра противодействия дезинформации в воскресенье, 4 июня.

Так, в начале в пропагандистских телеграм-каналах начали тиражировать фото, якобы сделанное в кабинете директора одной из украинских школ. На стене высели два портрета: президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена. Однако специалисты ЦПД доказали, что это — монтаж. Портрет американского президента на этом фото очень плохого качества. Кроме того, по задумке пропагандистов портреты политиков (как и грамоты с дипломами) висят на стене в застекленных рамочках. Однако на портрете Байдена нет бликов от стекла.

Еще один фейк российских пропагандистов касался контрнаступления ВСУ. В сети была опубликована якобы обложка испанского сатирического журнала El jueves с названием выпуска "Какое контрнаступление? Нам предыдущее еще доедать и доедать!". Сама иллюстрация изображала человеческие кости и червяков, которые их пожирают.

Однако согласно официальным страницам в социальных сетях El jueves, журнала с такой обложкой не существует. Последний выпуск появился еще 3 мая под номером №2387, в то время как на фальшивой обложке указано №2388.

Также российские СМИ распространили информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы испугался объявлять контрнаступление, поскольку "не верит" в победу. В своих материалах вражеская пропаганда ссылается на материал с сайта Asia Times под заголовком "Что случилось с украинским генералом Валерием Залужным?" автора Стефена Брайана.

На самом деле, говоря о том, что Зеленский якобы боится объявлять наступление, автор статьи не приводит ни одного аргумента в подтверждение своих слов и часто подчеркивает, что его мнение является субъективным.

Кроме того, на этой неделе пропагандисты распространили фейковую обложку немецкого издания Eulenspiegel с названием выпуска "Украина продолжает отовсюду собирать деньги на свое самоубийство". Однако согласно официальным страницам Eulenspiegel, номера с такой обложкой не существует. По штрих-коду на фейковом издании можно обнаружить настоящую обложку журнала.

Также телеграм-каналы пропагандистов распространяют информацию о том, что якобы Украина использовала саранчу для уничтожения посевов в Донецкой и Луганской областях, а также на некоторых территориях РФ. Для правдоподобности пропагандисты предоставляют в качестве доказательства фейковое письмо, в котором говорится о неизвестном грузе из якобы Вашингтонского исследовательского университета.

По словам специалистов центра, такая информация не соответствует действительности и является фейковой. Кроме ошибок при оформлении этого "документа", враг намеренно добавил подпись о "боевой саранче", которую якобы выводят на территории Вашингтонского университета.

Напомним, 3 июня в РФ объявили о гибели начальника ГУР Буданова. Для большей "правдивости" распространяемой информации пропагандисты использовали логотип известного украинского СМИ, якобы и сообщившего о смерти главного разведчика Украины. В редакции отрицают причастность к фейку.

А ранее СМИ писали о том, что с начала мая российская пропаганда начала распространять фейки о ранении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которое он получил в результате российского ракетного удара по командному пункту под Херсоном. Чтобы наконец-то опровергнуть заявления пропагандистов и успокоить украинцев Валерий Федорович вышел на связь.